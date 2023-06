Home

17 Giugno 2023

Livorno 17 giugno 2023 – Il 1° luglio in Fortezza Nuova Marco Travaglio con “I migliori danni della nostra vita”

Marco Travaglio sceglie Livorno come prima data del tour estivo e arriva in Fortezza Nuova il 1 luglio con il nuovo spettacolo “I migliori danni della nostra vita”, prodotto da Loft Produzioni per SEIF Società Editoriale Il Fatto.

Dalle 21:30, il giornalista, nel consueto stile satirico, indagherà, con un monologo, cinque anni di storia italiana, dalla politica alla finanza all’economia all’informazione alla questione morale e sociale fino alla guerra

