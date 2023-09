Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Il 1° ottobre Mercurio transita in Vergine, cosa cambia per i segni zodiacali

Fenomeni Astrologici

28 Settembre 2023

Il 1° ottobre Mercurio transita in Vergine, cosa cambia per i segni zodiacali

L’1 ottobre Mercurio transita in Vergine, cosa cambia per i segni zodiacali

Mercurio, il pianeta della comunicazione, dell’intelligenza e della logica, cambierà segno l’1 ottobre 2023 alle ore 02:00, passando dal Leone alla Vergine. Questo transito durerà fino al 17 ottobre, quando Mercurio entrerà in Bilancia. Cosa significa questo cambiamento per i segni zodiacali? Quali saranno le influenze di Mercurio in Vergine sul nostro modo di pensare, di parlare e di apprendere?

Mercurio in Vergine è una posizione molto favorevole per questo pianeta, che qui trova il suo domicilio notturno. Questo significa che Mercurio esprime al meglio le sue qualità in questo segno di terra, che è governato proprio da Mercurio stesso. Mercurio in Vergine rende l’individuo analitico, attento al dettaglio, dotato di abilità critica. E’ un’ottima posizione per chi deve svolgere attività di precisione o chi debba tenere in considerazione molti elementi di dettaglio.

Mercurio in Vergine predispone ad attività tecniche che richiedono perizia e precisione. Questo posizionamento favorisce anche la presenza di una sviluppata manualità. Mercurio come pensiero L’intelligenza di chi ha Mercurio in questo segno di terra si basa su una forte capacità analitica ed una inclinazione naturale a guardare al lato pratico delle situazioni. Mercurio in vergine indica un modo pensare che traccia una linea netta fra bene e male, corretto e scorretto, ma che non ha difficoltà a cambiare i propri punti di vista se le tesi avverse sono ben sostenute in modo trasparente e razionale.

Vediamo ora come questo transito influenzerà i vari segni zodiacali:

Ariete:

Mercurio in Vergine ti aiuterà a essere più organizzato/a e metodico/a nel tuo lavoro e nelle tue attività quotidiane. Potrai sfruttare la tua mente acuta e veloce per risolvere problemi pratici e per migliorare la tua efficienza. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo critico/a o pignolo/a con te stesso/a o con gli altri. Cerca anche di essere più flessibile e aperto/a alle novità.

Toro:

Mercurio in Vergine ti favorirà nel campo dell’amore e della creatività. Potrai esprimere i tuoi sentimenti e le tue idee con dolcezza e precisione. Sarai attratto/a da persone intelligenti e raffinate, con cui potrai avere scambi stimolanti e profondi. Inoltre, potrai dare sfogo alla tua manualità e al tuo gusto artistico in vari modi. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo esigente o perfezionista con te stesso/a o con il tuo partner. Cerca anche di essere più spontaneo/a e divertente.

Gemelli:

Mercurio in Vergine ti porterà a riflettere sulle tue radici e sulle tue emozioni. Potrai approfondire il tuo rapporto con la famiglia e con la casa, cercando di migliorare il tuo benessere e la tua armonia. Sarai anche più attento/a alla tua salute e alla tua alimentazione, cercando di adottare uno stile di vita più sano e naturale. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo ansioso/a o preoccupato/a per i dettagli. Cerca anche di essere più socievole e curioso/a verso il mondo esterno.

Cancro:

Mercurio in Vergine ti renderà più comunicativo/a e simpatico/a. Potrai ampliare la tua cerchia di amici e di conoscenti, grazie alla tua capacità di dialogare e di ascoltare. Sarai anche più interessato/a a imparare cose nuove e a frequentare corsi o seminari. Inoltre, potrai esprimere la tua creatività e il tuo umorismo in vari modi. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo sarcastico/a o polemico/a con gli altri. Cerca anche di essere più sensibile e empatico/a verso le emozioni altrui.

Leone:

Mercurio in Vergine ti aiuterà a essere più prudente e responsabile nel campo delle finanze e delle risorse. Potrai gestire meglio il tuo denaro e i tuoi beni, cercando di risparmiare e di investire con saggezza. Sarai anche più attento/a al tuo valore personale e professionale, cercando di migliorare le tue competenze e la tua reputazione. Inoltre, potrai sfruttare la tua intelligenza e la tua inventiva per trovare soluzioni originali e pratiche. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo avaro/a o materialista. Cerca anche di essere più generoso/a e magnanimo/a con gli altri.

Vergine:

Mercurio in Vergine ti darà una spinta di energia mentale e di fiducia in te stesso/a. Potrai esprimere al meglio le tue qualità di intelligenza, di analisi, di precisione e di critica. Sarai in grado di affrontare qualsiasi sfida o problema con razionalità e metodo. Inoltre, potrai ampliare i tuoi interessi e le tue conoscenze, grazie alla tua curiosità e alla tua voglia di imparare. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo severo/a o pignolo/a con te stesso/a o con gli altri. Cerca anche di essere più tollerante e aperto/a alle diversità.

Bilancia:

Mercurio in Vergine ti porterà a riflettere sulle tue paure e sui tuoi segreti. Potrai approfondire il tuo mondo interiore e il tuo inconscio, cercando di capire meglio te stesso/a e le tue motivazioni. Sarai anche più attratto/a dalla spiritualità e dalla psicologia, che ti aiuteranno a crescere emotivamente e a guarire le tue ferite. Inoltre, potrai esprimere la tua creatività e la tua sensibilità in vari modi. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo timido/a o riservato/a con gli altri. Cerca anche di essere più comunicativo/a e socievole.

Scorpione:

Mercurio in Vergine ti favorirà nel campo delle amicizie e dei progetti collettivi. Potrai partecipare a gruppi o associazioni che condividono i tuoi interessi e i tuoi valori. Sarai anche più collaborativo/a e solidale con gli altri, cercando di contribuire al bene comune con le tue idee e le tue competenze. Inoltre, potrai esprimere la tua originalità e il tuo carisma in vari modi. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo critico/a o selettivo/a con gli altri. Cerca anche di essere più flessibile e adattabile alle situazioni.

Sagittario:

Mercurio in Vergine ti aiuterà a essere più ambizioso/a e determinato/a nel campo del lavoro e della carriera. Potrai raggiungere i tuoi obiettivi professionali con impegno e dedizione, dimostrando le tue capacità e la tua efficienza. Sarai anche più attento/a alla tua immagine pubblica e alla tua reputazione, cercando di migliorare il tuo status e la tua influenza. Inoltre, potrai sfruttare la tua intelligenza e la tua inventiva per trovare soluzioni originali e pratiche. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo perfezionista

Capricorno:

Mercurio in Vergine ti favorirà nel campo della cultura e della conoscenza. Potrai ampliare i tuoi orizzonti mentali con viaggi, studi, letture o esperienze diverse. Sarai anche più curioso/a e aperto/a a nuove idee e a nuovi punti di vista, che ti arricchiranno e ti stimoleranno. Inoltre, potrai esprimere la tua saggezza e la tua competenza in vari modi. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo razionale o dogmatico/a con gli altri. Cerca anche di essere più emotivo/a e flessibile.

Acquario:

Mercurio in Vergine ti porterà a riflettere sulle tue risorse e sui tuoi valori. Potrai gestire meglio il tuo denaro e i tuoi beni, cercando di risparmiare e di investire con criterio. Sarai anche più attento/a al tuo valore personale e professionale, cercando di migliorare le tue competenze e la tua reputazione. Inoltre, potrai sfruttare la tua intelligenza e la tua inventiva per trovare soluzioni originali e pratiche. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo avaro/a o materialista. Cerca anche di essere più generoso/a e altruista con gli altri.

Pesci:

Mercurio in Vergine ti renderà più comunicativo/a e simpatico/a. Potrai migliorare il tuo rapporto con il tuo partner o con le persone che ti sono vicine, grazie alla tua capacità di dialogare e di ascoltare. Sarai anche più interessato/a a imparare cose nuove e a frequentare corsi o seminari. Inoltre, potrai esprimere la tua creatività e il tuo umorismo in vari modi. Tuttavia, dovrai fare attenzione a non essere troppo critico/a o polemico/a con gli altri. Cerca anche di essere più sensibile e empatico/a verso le emozioni altrui.

#astrologia #transito #mercurio #vergine #mercuriotrasitovergine

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin