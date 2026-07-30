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Cronaca

Il 184° “Nembo” cambia sede, la cerimonia per il trasferimento del reparto dalla Caserma Rugiadi alla Vannucci

Cronaca

30 Luglio 2026

Il 184° “Nembo” cambia sede, la cerimonia per il trasferimento del reparto dalla Caserma Rugiadi alla Vannucci

Livorno, 30 luglio 2026

Si è svolta presso la Caserma Rugiadi di Livorno, per anni sede del 184° reparto comando e supporti tattici “Nembo”, la cerimonia che ha sancito ufficialmente il trasferimento dei militari nella nuova sede collocata all’interno della Caserma Vannucci di Livorno. All’evento hanno preso parte il Comandante della Folgore Gen. b. Dario Paduano, le autorità locali e le associazioni combattentistiche e d’arma.

Il trasferimento, teso ad ottimizzare la funzionalità e l’impiego del 184° reparto comando e supporti tattici, non ne modificherà la struttura né i compiti istituzionali che rimarranno quelli di supporto tecnico, tattico e logistico del Comando Brigata Paracadutisti Folgore.

La caserma Rugiadi si appresta a cambiare volto grazie a un importante piano di ristrutturazione. L’infrastruttura militare sarà sottoposta a profondi interventi di riqualificazione che la trasformeranno in un polo alloggiativo moderno e all’avanguardia. L’obiettivo strategico dell’operazione è l’adeguamento delle strutture ai più recenti e stringenti standard di vivibilità. I lavori consentiranno di ottimizzare la gestione degli spazi, migliorare l’efficienza energetica e rinnovare completamente i locali destinati all’alloggiamento dei militari. L’investimento conferma la costante attenzione della Forza Armata verso la qualità delle condizioni alloggiative e lavorative delle donne e degli uomini in divisa.

DIDASCALIE FOTO:

Foto 1 La bandiera del 184° RCST NEMBO durante un momento della cerimonia

Foto 2 Il Comandante della Brigata Par Folgore, Gen. B. Dario Paduano, durante il suo discorso

Foto 3 Il Comandante della Brigata Par Folgore, Gen. B. Dario Paduano, passa in rassegna il reparto in armi

Foto 4 La bandiera del 184° RCST NEMBO durante un momento della cerimonia 2

Foto 5 La bandiera del 184° RCST NEMBO Sfila davanti al reparto in armi

Foto 6 La bandiera del 184° RCST NEMBO entra nella caserma Vannucci

Foto 7 La bandiera del 184° RCST NEMBO e Il Comandante del 184° RCST NEMBO, Ten Col Mirko Antonio DI MITRI durante la cerimonia.

Foto 8 La bandiera del 184° RCST NEMBO Sfila davanti al reparto in armi_2