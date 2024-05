Home

Il 2 giugno ai Tre Ponti tra solidarietà, attenzione all’ambiente e musica

31 Maggio 2024

Livorno 30 maggio 2024 – Il 2 giugno ai Tre Ponti tra solidarietà, attenzione all’ambiente e musica

Il Consiglio di Zona 5 onora la Festa della Repubblica con i giovani

Un pomeriggio di divertimento e di allegria, ma anche di impegno e solidarietà, con tanta musica è quello proposto dal Consiglio di zona 5 e dall’Associazione Vivi Antignano per domenica 2 giugno. Un modo per legare la Festa della Repubblica e la Costituzione a “belle sensazioni” nell’attuare nel quotidiano i valori che essa afferma.

Tutto si svolge ai Tre Ponti dalle 16 in poi; si comincia con una bella pulizia della spiaggia e a seguire il Centro Windsurf, in collaborazione con l’Associazione “Strabilianti”, che da anni si occupa di sport paraolimpico, offrirà la possibilità di fare prove gratuite con simulatore di Windsurf, Wing Foil e Sup, riservando ai partecipanti piacevoli sorprese a fine prova.

Dalle 18,30 in poi musica con Selene e Dominik e gli M2L .

Selene&Dominik, sono un duo acustico, Selene (voce) e Dominìk (tastiere), che si è formato nel 2023. Accompagnano le serate estive con il loro sound Pop contaminato dai generi della scena black come Jazz, Reggae, Soul e RnB.

Gli M2L, anch’esso un duo acustico, nascono alla fine del 2022. Nel 2023, con propri inediti partecipano al concorso canoro “Il Cantagiro” vincendo la possibilità di un passaggio in radio e il premio di miglior interpretazione.

L’evento organizzato dal Consiglio di Zona 5 rientra nel più ampio progetto “ Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”

“La finalità” affermano Marco Chimenti Presidente, Daniela Marini e Donatella Iannaccone , curatrici del progetto “è quella di contribuire a creare nel proprio territorio di riferimento una comunità sempre più accogliente e attenta ai giovani, ai loro bisogni ma anche alle loro aspirazioni e alla loro voglia di esserci. A piccoli passi e con buone prassi, fare rete tra tutte le belle realtà che già lavorano con i giovani ed innescare un processo collettivo, condiviso e solidale che crei un contesto favorevole allo sviluppo e alla crescita armonica dei cittadini più giovani.