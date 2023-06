Il 20 giugno il Comune di Rosignano ricorda l’eccidio di Vada

Home

14 Giugno 2023

Vada (Rosignano, Livorno) 14 giugno 2023

Il 20 giugno del 1944 le SS naziste entrarono a Vada, radunarono l’intera popolazione nella piazza centrale ed uccisero in modo barbaro e totalmente immotivato i civili Elio e Ivo Vanni, Ruggero Lupichini e Delfo Rofi.

La vicenda avrebbe potuto assumere dimensioni molto più ampie se i cittadini di Vada, nonostante la criticità della situazione, non avessero mantenuto la calma e soprattutto se non ci fosse stato l’intervento esemplare di Don Vellutini che scongiurò ulteriori rappresaglie nei confronti della popolazione.

Nelle settimane successive altri eccidi si consumarono nel nostro Comune, con uguale ferocia, al Saracino e all’Acquabona.

Per ricordare quel triste episodio, ma soprattutto l’eroismo e il coraggio di chi seppe resistere alla barbarie nazifascista, da anni il Comune di Rosignano porta avanti il Progetto Memoria, che ha lo scopo di non dimenticare e non minimizzare quanto accaduto prima e durante la guerra.

In occasione dell’anniversario dell’eccidio, insieme alla sezione Anpi “Mario Tarchi” di Rosignano, il Comune organizza come tutti gli anni, una semplice ma sentita cerimonia. La cerimonia è fissata per martedì 20 giugno in piazza Garibaldi a Vada, a partire dalle ore 18.45.

In rappresentanza della Regione Toscana sarà presente Alessandra Nardini, Assessora alla Cultura della Memoria.

Dopo i saluti istituzionali, seguiranno la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti ed i contributi musicali del Gruppo Filarmonico Solvay e del Coro Partigiano “Pietro Gori”.

