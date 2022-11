Home

16 Novembre 2022

Livorno 16 novembre 2022 – Il 20 novembre è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza

In occasione del 20 novembre, Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e adolescenza, il Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Livorno Stefano Romboli ha realizzato un manifesto grazie alla collaborazione con l’associazione Diedidicembre-Arciragazzi Livorno.

Il Manifesto contiene gli articoli della Convenzione dell’ONU dei diritti dell’infanzia riscritti da Mario Lodi e ci ricorda che tutte le bambine e tutti i bambini fin dalla nascita godono della piena cittadinanza e sono titolari di diritti.

La Convenzione in particolare stabilisce il l’interesse superiore e preminente dei bambini e delle bambine in tutte le decisioni che lo riguardano (articolo 3).

I manifesti e le locandine sono state consegnate a tutti i plessi scolastici di primo e secondo grado del Comune di Livorno e possono essere richieste da tutti coloro che hanno interesse e necessità.

Una buona occasione per ricordare a tutta la cittadinanza – e soprattutto a chi, a vario titolo, lavora con e per le bambine e i bambini – quanto ancora ci sia da fare per garantire e attuare i diritti sanciti.

