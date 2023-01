Home

9 Gennaio 2023

Livorno 9 gennaio 2023 – Il 2023 del Brusa Us Livorno si apre con una sconfitta. A Fucecchio vince la Folgore 75-64

Comincia con una sconfitta il 2023 del Brusa Us Livorno Basket. La squadra di Marco Mori, priva di Ghezzani e Vivone, e con un Fiore a mezzo servizio, cade sul campo della forte Folgore Fucecchio 75-64, al termine di una partita buona per i primi tre quarti, meno nell’ultimo tempino, a causa di un evidente calo fisico e mentale che ha portato i padroni di casa a imporre un parziale decisivo (28-12), e quindi a sigillare la partita. Per Livorno è il secondo stop in campionato (il primo fu a Campi Bisenzio).

Le parole dell’assistente allenatore Francesco Vullo. «Abbiamo giocato contro un’ottima squadra coperta in tutti i ruoli. Abbiamo guidato la partita per tre quarti, giocando bene, sempre avanti anche di 10 punti. La mossa decisiva è stata, per me, la loro box and one, che ha annullato Iardella prima e Del Monte poi; e noi non siamo riusciti ad attaccarla con gli altri.

Il loro reparto lunghi è stato devastante con Tessitori in giornata: uno si fa sentire in difesa in attacco, prende rimbalzi e segna. Poi Fantoni e Meucci, numeri quattro di lusso, hanno giocato davvero bene. Nell’ultimo quarto il parziale è stato 28-12 per loro. Hanno tirato fuori una varietà di soluzioni che non siamo preparati ad affrontare: da sotto, di potenza, in uscita dai blocchi, con tre bombe in un minuto che ci ha spezzato le gambe. Complice anche un calo di condizione. Non essendoci allenati benissimo, abbiamo pagato nel finale.

Una sconfitta che ci dà spunti di riflessione, e motivi per lavorare in settimana.

Le assenze contano relativamente, la realtà è che ci sono mancate gambe e testa per gli ultimi 10 minuti. Peccato perché abbiamo dimostrato di potercela giocare anche con una squadra come Fucecchio attrezzata per vincere il campionato. Questo significa che, se riprendiamo il binario giusto e riusciamo ad avere la testa per continuare il percorso mentale dei tre mesi iniziali, possiamo continuare ad essere una prima della classe».

Il tabellino: Artioli 4, Bernardini 15, Bini, Congedo 7, Del Monte 14, Fiore 2, Salvadorini, Iardella 13, Locci 3, Pantosti 6, Simonetti, Spinelli. All. Mori. Ass. Vullo.

