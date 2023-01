Home

7 Gennaio 2023

Il 2023 per la Libertas inizia nella tana di Omegna

Livorno 7 gennaio 2023

Non è esattamente morbido il primo impegno della Libertas nel nuovo anno.

Gli amaranto, infatti, oggi, sabato 7 gennaio saranno di scena al PalaBattisti di Verbania dove affronteranno la temibile Fulgor Omegna.

Squadra vera e molto forte, quella allenata dal livornesissimo coach Quilici, che in classifica si trova nelle posizioni di rincalzo per via di tutta una serie di disavventure che l’hanno privata – per esempio – per metà campionato di Jacopo Balanzoni uno dei numeri 5 più forti dell’intera serie B. Balanzoni che però rientrerà proprio contro la Libertas.

La Fulgor però può contare anche sulle prestazioni di giocatori di sicuro affidamento come Torgano, Solaroli, Markovic e Antelli.

Insomma, per la Libertas sarà un sabato sera di duro lavoro. Gli amaranto si presentano comunque forti delle loro certezze che si basano su un ruolino da 8 vittorie nelle ultime 9 giornate.

La squadra si presenta al PalaBattisti al completo e seguita da una cinquantina di tifosi. Palla a 2 alle 21. Arbitri Marenna di Gorla Minore e Spinello di Marnate.

