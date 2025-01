Home

5 Gennaio 2025

Il 2025 della Libertas inizia a Brindisi

La Libertas Livorno 1947 inizia il nuovo anno sul campo del PalaPentassuglia di Brindisi. Palla a due oggi, domenica 5 gennaio alle 18. Arbitri Miniati, Coraggio e Maschietto.

Gli Amaranto si misurano con un’avversaria costruita per il primato, ma che si trova nella parte destra della classifica per una serie inenarrabile di vicissitudini che hanno praticamente sempre costretto coach Bucchi a schierare un roster decimato. Così la Valtur, ha dovuto momentaneamente accantonare i sogni di gloria. I Pugliesi, però, non hanno intenzione di vivacchiare e il loro proposito per il 2025 è quello di agganciare il treno playoff. E’ chiaro, quindi, che per la Libertas sarà una trasferta molto dura.

Brindisi, tra l’altro, è reduce da un brutto ko interno con Verona per cui intende riprendere subito il cammino. L’uomo guida della Valtur è il play Laquintana, unico reduce della stagione scorsa, quella della retrocessione dalla serie A dopo 12 anni consecutivi di permanenza nella massima serie. Il duo straniero è di qualità. Ci sono l’ala forte Ogden – ex Fortitudo – e la guardia Allen, unico che quest’anno non è passato dall’infermeria, miglior giocatore straniero di A2 nella stagione 2016/17 quando vestiva la maglia di Roseto. Il 5 è Vildera che l’anno scorso insieme a Filloy ha portato Trieste in serie A. Squadra forte, quindi, contro la quale la Libertas cercherà di interrompere la serie negativa in trasferta (ultimo successo il 2 novembre sul campo di Forlì). Il gruppo amaranto si presenta al PalaPentassuglia al completo.