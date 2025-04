Home

Cronaca

Il 25 Aprile una “panchina rossa” in largo Divo Demi come simbolo dell’impegno antifascista delle donne dei quartieri nord

Cronaca

23 Aprile 2025

Il 25 Aprile una “panchina rossa” in largo Divo Demi come simbolo dell’impegno antifascista delle donne dei quartieri nord

Livorno 23 aprile 2025 Il 25 Aprile una “panchina rossa” in largo Divo Demi come simbolo dell’impegno antifascista delle donne dei quartieri nord

Il 25 Aprile una “panchina rossa” in largo Divo Demi come simbolo dell’impegno antifascista delle donne dei quartieri nord

Venerdì 25 aprile, nell’ambito degli eventi per la celebrazione della Liberazione, lo Spi-Cgil deporrà alle ore 8.30 una corona di fiori in Largo Divo Demi in ricordo del partigiano livornese ucciso da una rappresaglia nazifascista. In questa occasione il coordinamento donne Spi-Cgil quartieri nord esporrà simbolicamente una “panchina rossa” come simbolo dell’impegno antifascista delle donne. Lo Spi-Cgil quartieri nord auspica che l’amministrazione comunale nei prossimi mesi installi in largo Divo Demi una panchina rossa in modo permanente, per ricordare l’impegno delle donne del quartiere nella lotta al nazifascismo.