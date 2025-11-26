Il 27 novembre si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno
Livorno 26 novembre 2025 Il 27 novembre si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno
Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:
- Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Surroga di Consigliere Comunale dimissionario nella lista denominata ‘Partito Democratico’”
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modifica programma triennale acquisti forniture e servizi, modifica piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modifica risorse da destinare ai fabbisogni di personale, modifica obiettivi operativi”.
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizi 2025/2027. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n.25/99, 25/100, 25/101 e 25/102”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente – importo € 15.165,45”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per risarcimenti sotto franchigia – ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL causa n.R.G. 3014/2022”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Modifiche al Regolamento per l’applicazione del Canone Unico”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione Regolamento di contrasto all’evasione fiscale ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Interventi di somma urgenza consistenti nella messa in sicurezza di alberature e nella rimozione di detriti vegetali nelle strade e nei parchi cittadini, svolti dal 24 al 31 ottobre 2025, a seguito di eventi di allerta meteo (cpv 77311000-3): riconoscimento della spesa ex art. 191 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e di legittimità del conseguente debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Intervento di somma urgenza per la rimozione e lo smaltimento dell’elemento in amianto caduto dal tetto del fabbricato posto in via Roma, 1C in data 23 ottobre 2025 a seguito di evento di allerta meteo (cpv 90650000-8) – Riconoscimento della spesa ex art.191 comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 e di legittimità del conseguente debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del d. lgs. 267/2000”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Revisione generale del Piano Comunale di Classificazione acustica – Approvazione”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione del ‘Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona’”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici di Livorno – Modifica”
- Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Adesione del Comune di Livorno al Protocollo “Mille occhi sulla Città” per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata”
- Mozione dei Consiglieri comunali Amadio e Perini: “Declassamento Strada Provinciale SP9 e trasferimento al Comune di Livorno per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione”
- Trattazione congiunta dei seguenti atti:
- Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Castellani, Midili, Agostinelli, Bianchi, Lucetti, Aringhieri, Tomei, Cecchi, Diop, Ferretti, Danieli, Pacini, Benassi, Bertozzi, Terreni, La Sala e Sassetti: “Realizzazione di una cartellonistica informativa finalizzata a facilitare l’accesso alle principali attrazioni turistiche cittadine”;
- Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini ed Esposito: “Acquisto di spazi pubblicitari presso l’Aeroporto internazionale “Galileo Galilei” di Pisa per la promozione turistica della città di Livorno”
- Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Per l’avvio di un percorso di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi”
- Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Sicurezza pedoni in via Caduti del Lavoro”
- Mozione dei Consiglieri comunali Midili, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni e Ricci: “Bagni pubblici”,
- autoemendamento presentato dal Consigliere Midili
- Mozione dei Consiglieri comunali Terreni, Ricci, La Sala, Bertozzi, Tomei, Lucetti, Aringhieri, Agostinelli, Bianchi, Midili, Pacini, Diop, Sassetti, Benassi, Ferretti, Guarnieri e Cecchi: “Sostegno e promozione al progetto “Livorno Città Aperta” – Percorso di valorizzazione integrata e partecipata del patrimonio culturale, urbano economico e marittimo anche all’indomani degli eventi di apertura che hanno caratterizzato la Biennale del Mare e dell’Acqua”
- Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni, Ricci, Danieli, Castellani e Bertozzi: “Per l’istituzione della Giornata comunale di sensibilizzazione e prevenzione del tumore metastatico al seno”
- Mozione del Consigliere comunale Esposito: “Autonomia energetica”
- Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Iniziativa “Chiedi di Nora” – Proposta “Locale sicuro” che prevede il coinvolgimento di locali pubblici ed esercizi commerciali della città di Livorno in una rete “antiviolenza””.
La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.