Cronaca

26 Novembre 2025

Livorno 26 novembre 2025 Il 27 novembre si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per giovedì 27 novembre 2025 alle ore 9.00 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Surroga di Consigliere Comunale dimissionario nella lista denominata ‘Partito Democratico’”

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2025-2027: modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, modifica programma triennale acquisti forniture e servizi, modifica piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, modifica risorse da destinare ai fabbisogni di personale, modifica obiettivi operativi”.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizi 2025/2027. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. Prospetti n.25/99, 25/100, 25/101 e 25/102”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente – importo € 15.165,45”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze per risarcimenti sotto franchigia – ex art. 194, comma 1, lett. a) TUEL causa n.R.G. 3014/2022”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Modifiche al Regolamento per l’applicazione del Canone Unico”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione Regolamento di contrasto all’evasione fiscale ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Interventi di somma urgenza consistenti nella messa in sicurezza di alberature e nella rimozione di detriti vegetali nelle strade e nei parchi cittadini, svolti dal 24 al 31 ottobre 2025, a seguito di eventi di allerta meteo (cpv 77311000-3): riconoscimento della spesa ex art. 191 comma 3 del d.lgs. n. 267/2000 e di legittimità del conseguente debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del d.lgs. n. 267/2000”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Intervento di somma urgenza per la rimozione e lo smaltimento dell’elemento in amianto caduto dal tetto del fabbricato posto in via Roma, 1C in data 23 ottobre 2025 a seguito di evento di allerta meteo (cpv 90650000-8) – Riconoscimento della spesa ex art.191 comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 e di legittimità del conseguente debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. e) del d. lgs. 267/2000”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Revisione generale del Piano Comunale di Classificazione acustica – Approvazione”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione del ‘Regolamento comunale per la tutela dall’inquinamento acustico e modalità di autorizzazioni alle attività rumorose e di rilascio delle deroghe al limite di zona’”

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dei Musei Civici di Livorno – Modifica”

Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Adesione del Comune di Livorno al Protocollo “Mille occhi sulla Città” per il rafforzamento della sicurezza urbana integrata”

Mozione dei Consiglieri comunali Amadio e Perini: “Declassamento Strada Provinciale SP9 e trasferimento al Comune di Livorno per consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione”

Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Guarnieri, Castellani, Midili, Agostinelli, Bianchi, Lucetti, Aringhieri, Tomei, Cecchi, Diop, Ferretti, Danieli, Pacini, Benassi, Bertozzi, Terreni, La Sala e Sassetti: “Realizzazione di una cartellonistica informativa finalizzata a facilitare l’accesso alle principali attrazioni turistiche cittadine”; Mozione dei Consiglieri comunali Belaise, Morini ed Esposito: “Acquisto di spazi pubblicitari presso l’Aeroporto internazionale “Galileo Galilei” di Pisa per la promozione turistica della città di Livorno”

Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Per l’avvio di un percorso di informazione e sensibilizzazione sull’endometriosi”

Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Sicurezza pedoni in via Caduti del Lavoro”

Mozione dei Consiglieri comunali Midili, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni e Ricci: “Bagni pubblici”, autoemendamento presentato dal Consigliere Midili

Mozione dei Consiglieri comunali Terreni, Ricci, La Sala, Bertozzi, Tomei, Lucetti, Aringhieri, Agostinelli, Bianchi, Midili, Pacini, Diop, Sassetti, Benassi, Ferretti, Guarnieri e Cecchi: “Sostegno e promozione al progetto “Livorno Città Aperta” – Percorso di valorizzazione integrata e partecipata del patrimonio culturale, urbano economico e marittimo anche all’indomani degli eventi di apertura che hanno caratterizzato la Biennale del Mare e dell’Acqua”

Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni, Ricci, Danieli, Castellani e Bertozzi: “Per l’istituzione della Giornata comunale di sensibilizzazione e prevenzione del tumore metastatico al seno”

Mozione del Consigliere comunale Esposito: “Autonomia energetica”