Il 30 gennaio si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Livorno, 26 gennaio 2024 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per martedì 30 gennaio 2024 alle ore 8.45 per discutere i seguenti argomenti:

1- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali 2 – Proposta di deliberazione della Giunta: “Approvazione schema di accordo istituzionale e di collaborazione per l’individuazione di Retiambiente s.p.a. quale fornitore stabile di Forsu dell’impianto di co-digestione in corso di realizzazione da parte di ASA s.p.a. nell’ambito dei fondi PNRR – m2c.1.1 I 1.1 linea d’intervento C – e denominato: “Progetto Hub Livorno fanghi-forsu-biometano- upgrading della stabilizzazione anaerobica”” 3 – Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce e Grassi: “Prevenzione e gestione del problema della siccità” 4 – Mozione dei Consiglieri comunali Vaccaro e Di Liberti: “Per la dotazione del Taser alla Polizia Locale di Livorno, con richiesta di audizione in commissione delle sigle sindacali di Polizia Locale” autoemendamento alla mozione presentato dai Consiglieri proponenti 5 – Atto d’indirizzo dei Consiglieri Nasca, Simoni, Leone, Lucetti, Tomei, Fenzi, Agostinelli, Bianchi, Pacini, Cecchi, Di Cristo, Ferretti, Pritoni, Semplici e Marengo: “Autonomia differenziata” 6 – Mozione della Consigliera comunale Simoni: “Modifica all’art 11 comma 3 del capo III del Regolamento del Consiglio Comunale” autoemendamento alla mozione presentato dalla Consigliera proponente 7 – Mozione dei Consiglieri comunali Barale e Panciatici: “Per abolizione patrocinio e contributo compartecipazione a Miss Livorno e manifestazioni similari” 8 . Interrogazione della Consigliera Trotta: “Informazioni riguardo alla mobilità in via Grotta delle Fate” 9 – Mozione del Consigliere Perini: “Rifacimento marcipiede in via F. De Sanctis” 10 – Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Vecce e Grassi: “Sui problemi di viabilità e altre esigenze del quartiere Collinaia”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Il 30 gennaio si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno