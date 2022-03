Home

Rubriche

Musica

Il 31 marzo i nomadi in tour al Tuscany Hall di Firenze

Musica

28 Marzo 2022

Il 31 marzo i nomadi in tour al Tuscany Hall di Firenze

MUSICA – CONCERTI

Livorno 28 marzo 2022

S’intitola “Ma che film la vita”, come l’album live uscito trent’anni addietro, il tour teatrale che riporta i Nomadi a Firenze, giovedì 31 marzo al Tuscany Hall di Lungarno Aldo Moro.

Inizio concerto ore 21. I biglietti (da 25 a 44 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili sul sito www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804).

Un tour dal nome fortemente significativo per ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni, quando la realtà ha brillantemente superato ogni finzione cinematografica, la vita è proprio un film, una perenne sorpresa che ci rimette in gioco ogni istante.

I Nomadi ripartono ricordando un periodo spartiacque nella loro “storia infinita” e unica. Riprendono simbolicamente queste radici che danno la forza per andare avanti con nuova linfa e vigore, perché la musica non si ferma.

Nelle due ore e mezza di live scorrono le note di circa trenta brani, ben rappresentativi dei sessanta anni di carriera della band: da “Contro” a “Noi non ci saremo”, da “Il paese delle favole” fino al gran finale che, come ben sanno i fan, inanella “Canzone per un’amica”, “Dio è morto”, “Io vagabondo” e l’immancabile “Te Deum”.

“Un tour pensando al domani – spiega Beppe Carletti – grazie alla musica che è vita, grazie alle emozioni, a tutte le emozioni che ci dà, lontano da quella volontà solo terrena di credere che il tutto sia spazio, tempo, materia”.

Il Tour Teatrale 2022 dei Nomadi è prodotto da Ventidieci.

Informazioni su www.nomadi.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin