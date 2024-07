Home

2 Luglio 2024

I fuochi d’artificio al Bagno degli Americani nel giorno dell’ Independece Day. Dalle ore 19 le bolle di sapone e dopo i fuochi la musica sotto l’hangar

Livorno 2 luglio 2024 – Il 4 luglio in spiaggia con fuochi d’artificio, bolle di sapone e musica

Giovedì 4 luglio i fuochi d’artificio al Bagno degli Americani (Tirrenia, Pisa) nel giorno dell’ Independece Day. Dalle ore 19 le bolle di sapone e dopo i fuochi la musica sotto l’hangar

Grande festa con i tradizionali fuochi artificiali al Bagno degli Americani di Tirrenia in occasione dell’Independence Day. Tanti i momenti di intrattenimento, tra cui lo spettacolo pirotecnico in riva al mare e le consuete gigantesche bolle di sapone.

L’appuntamento è a partire dalle ore 19, l’ingresso è libero e sarà possibile consumare al bar e al ristorante con pinseria attiva sotto l’Hangar. Dopo lo spettacolo pirotecnico ci si sposterà ancora sotto l’Hangar con la musica che vedrà come grande protagonista il Dj Valerio “Gigo” Sereni, da quindici anni Redident del Borderline Club di Pisa e da dieci al Corsaro Rosso di Viareggio.

Durante la giornata e la serata parte di spiaggia libera sarà ad accesso gratuito come sempre. Per la parte riservata agli ombrelloni, invece, sarà possibile, per chi lo desidera, riservare il proprio posto: tramite il numero 342 3513884, si può prenotare un ombrellone per la serata con due sdraio e un lettino. Questa prenotazione è consentita per un massimo di quattro persone per ombrellone e darà la possibilità di saltare la fila della cassa per il bar e il ristorante.

“Siamo pronti al ritorno dell’appuntamento più importante dell’anno al Bagno degli Americani. I fuochi d’artificio e gli altri eventi di intrattenimento, come lo spettacolo delle bolle di sapone e la musica, sono molto attesi e ormai una tradizione per noi e per il pubblico di ogni genere che partecipa sempre con grande entusiasmo”, affermano Davide Bani, Alberto Gabbrielli e Stefano Vitali che gestiscono lo stabilimento balneare sul litorale pisano.

