Home

Provincia

Isole

Elba

Il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl IRC svela il programma di gara

Elba

6 Marzo 2024

Il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl IRC svela il programma di gara

Livorno 6 marzo 2024 – Il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl IRC svela il programma di gara

Cresce l’attesa per il 57° Rallye Elba-Trofeo Bardahl, in programma per il 26 e 27 aprile, prima prova dell’International Rally Cup.

Il primo momento ufficiale si avrà giovedì 21 marzo, con la presentazione dell’evento promosso da Aci Livorno Sport su mandato dell’Automobile Club Livorno, che avrà luogo alle ore 12,00 nella “sala Sassoli” del Consiglio Regionale della Toscana, in via Cavour, 4.

Si passerà poi al successivo giorno 26, quando apriranno le iscrizioni, periodo che si allungherà fino a mercoledì 17 aprile.

Aci Livorno Sport ha lavorato alacremente insieme alla comunità elbana per tornare a proporre il proprio evento in un respiro sempre più internazionale, evidenziato dall’aver inserita la competizione nella prestigiosa Mitropa Rally Cup, della cui stagione duemilaventiquattro è la terza tappa. Grazie all’ingresso in questa celebre competizione, al Rallye Elba “moderno” saranno ammesse anche le vetture storiche, un settore del motorsport che si sposa bene con l’esclusività della location offerta dall’isola più grande dell’arcipelago toscano.

Si prosegue quindi a guardare lo sport come propellente per incentivare il turismo in un periodo destagionalizzato, quindi aprendo idealmente la stagione. Quella lunga stagione che chiuderà con l’altra competizione rallistica, quella storica a fine settembre.

UN “CLASSICO” CHE RIESCE SEMPRE A STUPIRE

Aci Livorno Sport pubblica oggi il programma dell’evento, che vede ancora Portoferraio come fulcro dell’evento, con partenza e arrivo oltre al prevedere la Direzione di Gara, segreteria e sala stampa all’Hotel Airone, in Località San Giovanni, sulla strada che conduce a Porto Azzurro.

Sette le prove speciali previste in due giorni di gara, per 102,620 chilometri competitivi a fronte del totale di 268,650. I percorsi saranno quelli classici che offre l’isola, “piesse” conosciute a livello internazionale, impegnative ed avvincenti insieme, che sono da anni il teatro di duelli sia per la gara “moderna” che per lo “storico” di settembre.

La parte orientale dell’isola sarà interessata dalla corsa nella prima giornata di gara, venerdì 26 aprile, con tre prove speciali, due delle quali vedono interessata Capoliveri mentre l’indomani, sabato 27 si correrà nella parte occidentale con il fulcro sul celebre e temuto Monte Perone, sfruttando altre quattro prove. Una soluzione adottata da tempo per non essere troppo invasivi con la normalità della vita elbana, i cui cittadini sono comunque sempre entusiasti di accogliere il “loro” rallye.

Partenza da Portoferraio in Viale Elba dalle 17,00, poi appunto tre impegni cronometrati e ingresso al riordinamento notturno dalle 22,45. Sabato 27 si riprenderà la sfida dalle 9,00 che conterà quattro nuovi impegni, per vedere sventolare la bandiera a scacchi dalle ore 16,00 nello stesso luogo.

PROGRAMMA DI GARA

APERTURA ISCRIZIONI 26/03/2024

CHIUSURA ISCRIZIONI 17/04/2024

DISTRIBUZIONE ROAD BOOK

Portoferraio c/o Hotel Airone

24/04/2024 ore 09.30 — 18.00

25/04/2024 ore 09.00 — 11.00

RICOGNIZIONI CON VETTURE DI SERIE

PS 1- 2- 3 24/04/2024 ore 17.30 — 22.00

PS 4-5-6-7 25/04/2024 ore 08.30 — 13.30

DISTRIBUZIONE TARGHE E NUMERI DI GARA

Portoferraio c/o Hotel Airone 24/04/2024 ore 09.30-18.00

Portoferraio c/o Hotel Airone 25/04/2024 ore 09.00-11.00

VERIFICHE SPORTIVE ANTE-GARA

Portoferraio Calata Mazzini c/o “La Gattaia”

25/04/2024 17.00-22.00

26/04/2024 09.00-11.00

VERIFICHE TECNICHE ANTE-GARA

Portoferraio c/o Lungomare delle Ghiaie

25/04/2024 ore 17.30-22.30

26/04/2024 ore 09.00 -13.00

SHAKEDOWN

Via del Colle Reciso 26/04/2024 ore 09.00 – 14.00

BRIEFING

c/o Palco partenza – Viale Elba 26/04/2024 ore 15.30

PARTENZA

Portoferraio – Viale Elba 26/04/2024 ore 17.00

ARRIVO E PREMIAZIONE

Portoferraio – Viale Elba 27/04/2024 ore 16.00

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin