8 Febbraio 2023

Livorno 8 febbraio 2023 – Il 9 febbraio interruzione del servizio idrico in alcune zone del Comune di Collesalvetti

Il 9 febbraio, salvo condizioni meteo avverse, i tecnici di ASA saranno al lavoro in via Sant’Andrea, nella frazione di Colognole, dalle ore 8 alle ore 14 circa, per collegare un tratto della nuova tubazione idrica in fase di realizzazione.

Durante i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in via Sant’Andrea, via del Giglio e nelle località Le Case e Marmigliaio.

Le utenze interessate dal disservizio sono state avvisate anche tramite un servizio di volantinaggio.

Nel corso dell’intervento e al ripristino del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità dell’acqua anche nelle zone limitrofe ai lavori.

ASA ricorda che tali fenomeni di torbidità non pregiudicano la potabilità della risorsa idrica.

