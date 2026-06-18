Home

Cronaca

Il “bacio cosmico” incanta il cielo di Livorno: lo spettacolo immortalato dai nostri lettori

Cronaca

18 Giugno 2026

Il “bacio cosmico” incanta il cielo di Livorno: lo spettacolo immortalato dai nostri lettori

Livorno 18 giugno 2026 Il “bacio cosmico” incanta il cielo di Livorno: lo spettacolo immortalato dai nostri lettori

Chi ieri sera ha alzato lo sguardo verso il cielo ha potuto assistere a uno degli spettacoli astronomici più suggestivi degli ultimi anni. Il cosiddetto “bacio cosmico”, la spettacolare congiunzione tra Luna, Venere e Giove, ha regalato emozioni anche sopra i cieli di Livorno, dove numerosi appassionati hanno immortalato il fenomeno con fotografie di grande fascino.

Proprio alcune di queste immagini sono state inviate alla nostra redazione, testimoniando la straordinaria bellezza di un evento che ha catturato l’attenzione di fotografi, curiosi e semplici cittadini.

Poco dopo il tramonto, i due pianeti più luminosi del sistema solare sono apparsi vicinissimi nel cielo occidentale, dando l’impressione di sfiorarsi in quello che gli astronomi definiscono una congiunzione planetaria. Un effetto puramente prospettico, ma capace di regalare un colpo d’occhio davvero straordinario.

Ad arricchire ulteriormente il panorama celeste è stata anche la presenza della sottile falce di Luna crescente, che ha completato una composizione di rara eleganza insieme a Venere e Giove. Più in basso sull’orizzonte era inoltre possibile distinguere anche Mercurio, mentre sullo sfondo brillavano le stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli.

Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno consentito anche da Livorno di osservare il fenomeno a occhio nudo, senza la necessità di strumenti particolari, permettendo a molti di portare a casa uno scatto destinato a diventare un ricordo speciale.

Le fotografie giunte alla nostra redazione raccontano tutta la magia di questo appuntamento astronomico: colori intensi del tramonto, il profilo della costa livornese e, sopra l’orizzonte, i due pianeti protagonisti di un “abbraccio” celeste che ha affascinato migliaia di osservatori.

Il cosiddetto “bacio cosmico” rappresenta uno degli eventi astronomici più suggestivi dell’anno. Sebbene Venere e Giove tornino periodicamente a incontrarsi nel cielo, una configurazione così scenografica, impreziosita dalla presenza della falce di luna Luna crescente di colore giallastro e degli altri astri visibili nelle stesse ore, resta un’occasione rara e particolarmente apprezzata dagli appassionati di astronomia e fotografia.

Per chi ieri sera ha avuto la fortuna di assistere allo spettacolo, resterà il ricordo di un cielo capace, ancora una volta, di sorprendere e regalare emozioni semplicemente alzando gli occhi verso le stelle.