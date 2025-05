Il Basket San Vincenzo pronto per la finale playoff conference nord ovest girone B. Domenica c’è gara 1 a Prato

Home

24 Maggio 2025

San Vincenzo (Livorno), 23 maggio 2025

Domenica prossima alle 18, in gara 1 a Prato, i ragazzi del Basket San Vincenzo saranno impegnati per il primo impegno della serie conclusiva che potrà valere il pass per le Final Four promozione in serie B interregionale, in calendario a Torino il 7 e l’8 giugno. Dopo aver superato Montevarchi e Agliana, il gruppo dei coach Francesco Baroni e Pablo Crudeli, sostenuto dal pubblico, si giocherà così la chance importante di centrare un traguardo memorabile. L’SVB del presidente Catino, raggiungendo la finale di categoria ha già comunque superato i traguardi storici dell’associazione, scrivendo un nuovo ed emozionante capitolo.

“Essendo la mia ultima stagione da presidente – ha dichiarato il presidente Catino – sarebbe davvero la ciliegina sulla torta di un percorso iniziato nel 2017. Ricordo con emozione la promozione dalla C2 alla C1, le Final Four U16 vinte e la collaborazione con la FIP, che ha reso San Vincenzo un punto di riferimento nel basket nazionale e internazionale. Abbiamo creato opportunità per tutti i bambini – ha aggiunto – , grazie anche ai rapporti con i servizi sociali, e superato ogni rivalità tra i vari sport. Abbiamo avviato i primi camp multidisciplinari e i camp di basket…

Ora – ha proseguito – spero che tutto questo grande lavoro, fatto insieme agli amici volontari, possa andare avanti con il supporto delle istituzioni, degli sponsor attuali e futuri, e con l’ingresso di nuovi giovani, sempre nel segno del divertimento, del sociale, della passione e della gratuità”. A fine stagione verrà annunciato il nuovo organigramma. “Ma ora – ha concluso Catino – concentriamoci sulla finale che ci siamo meritati: sono certo che i miei ragazzi daranno tutto per vincerla e andare alle Final Four di Torino. Un grazie di cuore a tutti. Forza San Vincenzo! Vi aspettiamo mercoledì 28 al Pala Lauro Giovani per tifare insieme questo grande gruppo!”

“Ringrazio il presidente Giovanni Catino per quanto fatto in questi anni alla guida dell’associazione – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci – , un percorso caratterizzato da soddisfazioni umane, sociali e sportive di grande valore. Al team e a tutto lo staff tecnico – ha aggiunto il sindaco – rivolgo il mio più grande in bocca al lupo per la prima appassionante sfida di questa serie! Invitiamo tutti gli sportivi a sostenere la squadra in questo momento fondamentale della stagione. Per scrivere un altro capitolo di storia. Forza San Vincenzo!”