Basket

17 Maggio 2022

Il basket visto da una prospettiva diversa, la Libertas Liburnia ospita Stefano Ursi

Livorno 17 maggio 2022

Il basket visto da una prospettiva diversa. Una prospettiva interessantissima, utile per crescere, come atleti e come persone.

La Libertas Liburnia Livorno ha avuto il grande piacere di ospitare presso il proprio impianto del ‘Bastione’, Stefano Ursi; esperto arbitro livornese, indiscutibilmente uno dei migliori direttori di gara italiani.

Ursi ha risposto alle tante domande dei numerosi giovani cestisti gialloblù presenti all’appuntamento. Un’esperienza memorabile.

La Libertas Liburnia intende pubblicamente ringraziare per la sua disponibilità Stefano Ursi. Un ringraziamento sincero alla stessa CIA, che ha permesso a tanti ragazzi delle under di vivere un pomeriggio di formazione davvero importante.