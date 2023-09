Home

Il bilancio dei controlli estivi predisposti dalla Questura di Livorno

19 Settembre 2023

Livorno 19 settembre 2023 – Il bilancio dei controlli estivi predisposti dalla Questura di Livorno

La Questura di Livorno al termine della stagione estiva fa un bilancio e comunica quelli che sono stati i risultati dell’intensa e continua attività di prevenzione e controllo posta in essere nei recenti mesi di giugno, luglio agosto c.a. posti in essere da alcune articolazioni di Uffici di cui consta la stessa Questura

Nell’arco del trimestre sono stati predisposti dal Questore Stellino e , sotto la direzione del Dirigente dell’UPGSP Dr. Del Gigia Alessio, specifici servizi di controllo del territorio, che settimanalmente venivano rinforzati con la partecipazione delle pattuglie a ciò dedicate del Reparto Prevenzione Crimine di Firenze; servizi finalizzati alla verifica ed al controllo non solo delle vie cittadine in ordine allo spaccio di sostanze stupefacenti ed all’immigrazione clandestina, ma anche di reati di microcriminalità soprattutto legati al progressivo degrado in cui alcune zone della città sono da tempo interessate, al fine di restituire ai cittadini la percezione di una maggiore sicurezza urbana.

Le zone nelle quali i controlli sono stati più insistenti hanno riguardato le Piazze della Repubblica, Piazza Garibaldi, zona del “ Buontalenti”, senza dimenticare la zona dei Tre Ponti; quest’ultima interessata da una maggiore concentrazione di ragazzi in giovanissima età che nelle ore serali si approssimava e stazionava nei pressi di alcuni esercizi in questo largo Bartoli provocando rumori che turbavano cosi il diritto al riposo dei cittadini abitanti nel posto.

I risultati di questa attività di prevenzione possono essere cosi sintetizzati:

· PERSONE CONTROLLATE 3740

· ARRESTI 13

· PERSONE DENUNCIATE 65

· POSTI DI CONTROLLO EFFETTUATI 102

· CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. 67

· AUTOVETTURE CONTROLLATE 1242

· MOTO/AUTO SEQUESTRATI 4

· Esercizi commerciali 13

· Sala giochi vlt 1

· Sanzioni amministrative ……5

L’attività della Divisione Anticrimine rivolta alla prevenzione dei reati

· Avvisi Orali NR. 22

· Provvedimenti FVO: NR.33

· Dacur ai sensi art. 13bis: NR.13

· Proposta aggravamento Sorveglianza Speciale della P.S. NR. 1



