Il bilancio del terzo anno di mandato: confronto tra Sindaco, Giunta al completo e stampa

11 Giugno 2022

Comune-1

Livorno, 11 giugno 2022

Il sindaco Luca Salvetti e la Giunta al completo, hanno fatto un bilancio del terzo anno di mandato: gli obiettivi raggiunti ed i progetti da concludere. L’incontro alla presenza della stampa e dei dirigenti degli uffici comunali si è svolto nella Sala Cerimonie a Palazzo Comunale ed ha toccato alcuni punti del lavoro della Giunta Comunale.

Ad aprire l’incontro è stato il Sindaco, queste le sue parole: “Ci sono due giorni durante l’anno in cui la Giunta al completo fa un confronto con i giornalisti: uno è il 10 giugno, che è la data di ricorrenza delle elezioni, l’altro il 23 dicembre per chiudere l’anno e per fare una valutazione complessiva. Giorni utili per la comunicazione e per la Giunta, che servono infatti a fare mente locale sul lavoro fatto ed a rispondere a domande dei cittadini attraverso la stampa.

Quando ci si approccia all’incarico e al lavoro di sindaco, che è il più bello e il più difficile che ci possa essere perchè si ha il mandato dei cittadini e una città da dover amministrare e eventi non semplici da gestire come la pandemia, viene spontaneo interrogarsi sulla propria capacità di affrontare la situazione.

Dopo tre anni di Amministrazione mi sento di dare risposte concrete alle mie domande. Penso (al di là delle cose ancora da fare), di aver riunito un gruppo di persone, sia nella Giunta, sia nella dirigenza e complessivamente in tutta la struttura comunale, che stanno facendo il bene della città, lo stanno facendo con il massimo entusiasmo, con capacità e talento indiscussi. Da questo punto di vista ho una garanzia, e cioè che il massimo di ciò che poteva essere fatto in città, in questa fase, tra pandemia e guerra, lo stiamo facendo e di questo sono contento e soddisfatto. Sottolineo che l’aspetto legato all’entusiasmo, alla voglia e al buon senso di spendersi tutti per il bene della città, i Livornesi lo hanno percepito. Questo mi permette una maggiore tranquillità nel portare avanti il mio impegno che mi sono assunto tre anni fa”.

Di seguito alcuni obiettivi raggiunti dagli assessorati:

Assessorato Lavoro e Sviluppo Economico

– Inserimento di Livorno da parte dell’Unione Europea nelle aree 107 3c che permette un regime di aiuti molto più ampio per le imprese (marzo)

– I due protocolli firmati per Gorgona:

Gorgona Academy per la formazione dei detenuti

Gorgona green per la depurazione e l’autosufficienza energetica di tali impianti.

– Presentazione dei progetti sui bandi pnnr per l’impiantistica per i rifiuti in particolare il progetto Asa Aamps per il trattamento dei fanghi e dei rifiuti organici.

– Protocollo regione comune Azimut Benetti per il consolidamento della presenza di Benetti sul territorio. (19 gennaio)

– Bando giovani innovatori e supporto start up nell’ambito di Livornine 2030 (3 maggio ).

– Nuova sede per il mercato ortofrutticolo.

– Presentazione dell’Its Ate e dei primi corsi (4 maggio)

Assessorato Ambiente e Mobilità

– Grazie al PUMS, la messa in sicurezza del Viale Italia è andata avanti ed è quasi conclusa.

Terminato il lavoro istruttorio per arrivare all’Accordo di collaborazione sulla mobilità tra sindaci dell’area vasta.

Realizzato il tratto di ciclovia tirrenica in Viale Ippolito Nievo. Realizzato il Piano della sosta per la pedonalizzazione della Bellana.

Terminata la mappatura delle coperture in amianto e iniziata la bonifica della città.

Concluso il progetto Mappa di comunità per i monti livornesi e quasi concluso il percorso per la convenzione tra comuni e regione per la valorizzazione e la tutela delle aree protette.

Partito il primo festival del Riuso con il centro Evviva. In collaborazione con l’assessorato al sociale, partito il BANCO 13 al Mercato centrale, per la lotta allo spreco alimentare.

Assessorato Porto e Integrazione Porto Città

– Realizzazione del progetto di valorizzazione della Fortezza Vecchia

– Rinnovo dell’accordo Blue Agreement, con una maggiore attenzione alla comunicazione ai cittadini

– L’ attivazione di servizi informativi al cittadino attraverso l’app IO (49 servizi diversi da gennaio 2021 a oggi) a cui possiamo aggiungere i 124 servizi di pagamento multicanale attivati su PagoPA (su un totale di 170) che hanno generato circa 120.000 transazioni per un controvalore superiore a € 18.660.000

– il completamento dell’accordo con UniPi e l’attivazione del relativo servizio di disaster recovery che ha portato ad avere – senza costi diretti per l’Amministrazione – un duplicato dell’infrastruttura comunale presso il data center dell’università

– l’attività di distribuzione della fibra ottica alle scuole comunali, che il Comune ha coordinato in accordo con il GARR e UniPI, che permette di migliorare le possibilità didattiche degli istituti scolastici e di ridurre drasticamente le spese per la connettività degli stessi.

Assessorato Urbanistica

-Approvati i progetti e concluse le gare delle opere per la messa in sicurezza : cassa di espansione a Borgo Magrignano e frana in via Falcucci

– In corso e di prossima conclusione il piano del verde e il programma di abbattimento delle barriere architettoniche.

– Avviate e in corso le redazioni della variante al piano strutturale, della variante per il nuovo ospedale, del piano operativo.

– Aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva per il restauro urbano dei portici di via Grande.

– Concluso il primo grado del concorso di progettazione per la riqualificazione delle aree Mercatali.

– Avviata la rigenerazione urbana delle aree e dei complessi ex ATL tramite approvazione programma Hangar Creativi nei fondi regionali delle politiche europee di coesione 2021-2027

– Avviate le gare delle opere contenute nei progetti dei due Programmi

– Approvazione progetto di restauro del parco di Villa Mimbelli

– Approvati progetti di forestazione urbana e piantati 429 alberi

Assessorato Cultura

Museo della Città: sono state realizzate 5 mostre, ultime in ordine di tempo e tutt’ora in corso “ Vittore Grubicy De Dragon. Un intellettuale artista e la sua eredità” e “ Piero Gilardi”

Granai di Villa Mimbelli

Sono state realizzate 6 mostre

Museo Fattori

Riallestimento biglietteria e bookshop

Partecipazione Bando PNRR Parchi e Giardini

Rassegna “LeggerMente” in collaborazione con FLAC – Fondazione Livorno Arte e Cultura presso i parchi di Villa Fabbricotti, Villa Mimbelli

Mostra “Dante Alighieri” presso Villa Fabbricotti

Iniziative, presentazioni libri, conferenze: oltre 100 eventi realizzati nelle varie sedi bibliotecarie

Per la cultura numerosi festival tra cui ricordiamo il Mascagni Festival e Scenari di Quartiere, il restauro del Famedio e la successiva convenzione con il Grande Oriente d’Italia.

– Predisposizione progetto per partecipazione Bando PNRR per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in Musei, Biblioteche e Archivi

– Concessione del Nuovo Teatro delle Commedie, anche ai fini della partecipazione del gestore al bando regionale sulle residenze artistico teatrali

Assessorato Turismo e Commercio

– Partecipazione al progetto di rete promosso dalla Camera di Commercio di Nizza denominato:

“10 Comuni 2022” prevede la promozione dell’Ambito Turistico Livorno presso la Costa Azzurra e Il Principato di Monaco;

– Partecipazione alle fiere del Turismo: Buy Toscany a Lucca 2021 e BIT di Milano 2022; Processo che culminerà con l’organizzazione del Buy Toscany a Livorno a fine settembre 2022.

– Conclusione del piano di consolidamento dell’Ambito Turistico e attivazione terza fase per 150.000€ di finanziamento da Toscana Promozione.

– Rilancio del Villaggio della Vela nel contesto della Settimana Velica Internazionale.

– 5&5 Day in collaborazione con Lem, CNA e Associazione Tortai.

– II Edizione Straborgo, arricchita dalle visite al Faro, mostra dei Sardelli e Paolo Bonciani, tour in battello.

Commercio:

– Proroga della semplificazione e della gratuità dei suoli pubblici per le concessioni temporanee al 30 settembre: un provvedimento che ha toccato 320 imprese.

– Avvio concertazione Piano del Commercio.

Assessorato Istruzione, Edilizia Scolastica

– Proseguono i lavori del cantiere della nuova scuola di Via Coltellini ed è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori alla nuova scuola di Via Bois, futura sede della scuola primaria Dal Borro.

– È in corso, inoltre, la progettazione dell’ampliamento della Scuola Volano del quartiere Corea, attualmente scuola dell’infanzia.

– Sul fronte PNRR, infine, sono da segnalare le candidature per la demolizione e ricostruzione della scuola Pian di Rota e della scuola Pirandello, la riqualificazione della palestra della Scuola Lambruschini e la nuova costruzione di due Centri Infanzia 0-6 anni in Via Sernesi, ad Antignano e in Via di Montenero.

Tali progetti avranno importanti ricadute sull’occupazione femminile sia in termini di assunzioni sia in termini di supporto al lavoro delle donne dopo la maternità.

E’ stato realizzato il Progetto alla formazione ed educazione di genere e alle pari opportunità con laboratori per insegnanti e genitori e feste nei parchi

E’ in fase di conclusione l’approvazione del regolamento del Consiglio Comunale Studentesco destinato alla partecipazione attiva dei ragazzi alla vita democratica.

Si è concluso il Progetto NEET-Sinergie con la presentazione di tre progetti redatti dai ragazzi.

– Inoltre, sono in corso di definizione i finanziamenti per la costruzione di una scuola primaria e di una scuola secondaria di primo grado, anch’esse in via di Montenero.

– Per quanto riguarda il tema della partecipazione attiva, è stata approvata la modifica dello Statuto comunale un primo importante passo per l’attivazione di nuove forme di partecipazione decentrata.

Assessorato al Sociale

– MASSICCIO INVESTIMENTO SULLA PREVENZIONE DEL DISAGIO INFANTILE E DELLE CRISI FAMILIARI: deciso incremento dei servizi di educativa familiare (le ore sono triplicate) e scolastica (le ore sono raddoppiate) rivolta a bambini in condizione di svantaggio socio-economico e a studenti con disabilità delle scuole primarie e medie, incremento dell’attività di sostegno alle famiglie con bambini piccoli (0-24 mesi), più posti gratis nei centri estivi per i bambini in carico al servizio sociale;

– ROBUSTA ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA E ALLA MOROSITA’ NELL’ERP: ripresa dell’attività di contrasto alle occupazioni abusive e alla morosità colpevole all’interno degli edifici di ERP dopo la pausa legata alla pandemia: oltre 60 provvedimenti di rilascio eseguiti in un anno (più del doppio rispetto alla media degli anni precedenti alla pandemia) e nuovi stanziamenti per il ripristino e la riassegnazione degli alloggi chiusi;

– ESTENSIONE DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA: interventi di manutenzione straordinaria sulle RSA, affidamento dello studio di fattibilità per una nuova RSA comunale, nuovi servizi rivolti alle persone con malattia di Alzheimer e alle loro famiglie (nuovo centro diurno, nuovi moduli cognitivo-comportamentali in RSA, avvio di attività di caffè e atelier Alzheimer), nuovi servizi di trasporto per le persone con disabilità.

Assessorato Bilancio

– 19 concorsi per selezione personale

– 88 assunzioni da giugno 2021 a giugno 2022

– Contenimento tariffa rifiuti

– Ricognizione patrimonio comunale e avvio bandi per sedi associative

