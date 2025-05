Home

6 Maggio 2025

Il bilancio della Settimana Velica Internazionale

Livorno, 6 maggio 2025 Il bilancio della Settimana Velica Internazionale

Grande successo per la Settimana Velica Internazionale dell’Accademia Navale di Livorno, che ha festeggiato la sua ottava edizione che per la prima volta, ha ottenuto l’adesione della Presidenza della Repubblica con l’attribuzione, all’edizione 2025, della Medaglia del Capo dello Stato.

A conclusione delle regate, il consuntivo è eccezionale: l’ottava edizione della SVI ha visto la presenza a Livorno di circa mille regatanti, a bordo di oltre 400 imbarcazioni, che hanno disputato 14 regate – sette delle quali (J24, J70, O’pen Skiff, RS Feva, Star, Tridente 16, e Wing Foil) valide come tappa del Campionato Nazionale della Federazione Italiana Vela – organizzate dai nove circoli velici livornesi.

Numeri record e ancora una volta in crescita rispetto al 2023 e al 2024, che già avevano segnato il rilancio della grande manifestazione velica.

Confermata l’adesione delle delegazioni di 32 Accademie estere provenienti da tutto il mondo; la Naval Academies Regatta (NAR), riservata agli equipaggi delle Marine estere, è stata vinta dalla Grecia, con l’Accademia navale italiana saldamente piazzata al secondo posto. Terza posizione per il Bahrein. Premiati anche il Portogallo, che ha schierato l’equipaggio più giovane, e le Filippine, come squadra giunta a Livorno dal luogo più lontano.

Anche quest’anno la Settimana Velica Internazionale ha mantenuto la massima attenzione alla tutela dell’ambiente marino con il coinvolgimento delle fondazioni Marevivo e One Ocean oltre che con una conferenza dal titolo “End the plastic soup” organizzata dal Rotary club di Livorno. Grande attenzione all’inclusività; dedicata una regata specifica alla vela per i diversamente abili (paravela o parasailing), scesi in acqua sulle classi Hansa 303, Mr 2.4 e Martin 16.

Prestigioso il ventaglio di ospiti intervenuti, a cominciare da tre grandi velisti pluricampioni del mondo;: Andrea Mura (autore del giro del mondo in solitaria nel 2024); Margherita Porro (timoniere di Luna Rossa, vincitrice, nell’ottobre 2024, della prima edizione dell’America’s Cup femminile); Enrico Chieffi (campione del mondo della classe 470 nel 1985 e della Star nel 1996), che ha anche gareggiato, vincendo ancora una volta la regata della classe Star.

Presenti anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il comandante delle Scuole della Marina, ammiraglio di squadra Antonio Natale.

il comandante dell’Accademia Navale, ammiraglio di divisione Lorenzano Di Renzo commenta:

“È stata un’edizione eccezionale della Settimana Velica con numeri record. Numeri che ricordano i fasti dell’antico Trofeo dell’Accademia Navale.

Quella che abbiamo vissuto non è soltanto una grande manifestazione sportiva, ma è soprattutto una grande festa del mare. Un evento che ha dimostrato quanto sia forte il legame fra l’Accademia Navale, la città che la ospita da quasi 150 anni ed il mondo degli appassionati della vela e del mare.

Stiamo già lavorando all’edizione 2026, che sarà ancora più partecipata, più emozionante e più ricca di eventi”.

In allegato i risultati completi delle regate e l’elenco delle Accademie estere ospiti.

