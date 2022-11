Home

Il blocco allo studio epidemiologico ha eco in tutto il mondo, Bloomberg invia giornalista a Rosignano

17 Novembre 2022

Rosignano Marittimo (Livorno) 18 novembre 2022 – Il blocco allo studio epidemiologico ha eco in tutto il mondo, Bloomberg invia giornalista a Rosignano

“Bloomberg è un’azienda del settore dei mass media con sede a New York. Le sue attività

comprendono televisione, agenzia di stampa, radio, internet e pubblicazioni editoriali. Ha

filiali in tutto il mondo: 11000 dipendenti distribuiti in oltre 100 Paesi.

Questo gigante dell’informazione, quando ha saputo che a oltre tre anni dalla sua

approvazione lo studio epidemiologico per tutelare la salute dei cittadini non è ancora

iniziato, ha mandato un giornalista a Rosignano”.

A comunicarlo con una nota è gruppo consiliare Rosignano nel Cuore che prosegue:

“Il giornalista ha seguito le riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari, ha parlato (o ha cercato di farlo, perché alcuni si sono negati) con tutti gli attori, e poi ha scritto un

articolo in cui racconta di come il Sindaco blocchi di fatto lo studio, utilizzando gli stessi

identici argomenti sostenuti da Solvay.

È una vergogna che il nostro Comune stia dando a tutto il mondo una pessima immagine di

scarsa trasparenza e ribadiamo che il Sindaco non sta rispettando la volontà popolare,

impedendo uno studio che potrebbe confermare (oppure escludere) la presenza di rischi

per la salute dei cittadini.

Di seguito il link all’articolo di Bloomberg.

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-11-15/chemical-giant-solvay-s-tuscanybeach-

dumping-prompts-standoff-over-health-study