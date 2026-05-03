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Il Borgo vola sull’acqua e fa suo il Memorial Lubrani-Meoni

Remo

3 Maggio 2026

Il Borgo vola sull’acqua e fa suo il Memorial Lubrani-Meoni

Livorno 3 maggio 2026

Il Borgo Cappuccini mette il suo sigillo sull’edizione 2026 del Memorial Lubrani-Meoni, conquistando una vittoria netta e prestigiosa nello scenario suggestivo dello specchio d’acqua tra la Fortezza Nuova e gli Scali delle Cantine. Una mattinata di sport, tradizione e memoria che ha reso omaggio a due figure storiche del mondo remiero livornese, Giancarlo Lubrani e Luigi Meoni, grazie all’organizzazione della cantina dell’Ovosodo.

La gara a cronometro dei gozzi a dieci remi ha visto il trionfo del Borgo Cappuccini, capace di imporsi con il tempo di 5’04’’42, dimostrando grande compattezza e ritmo lungo tutto il percorso. Alle sue spalle si è piazzato il Venezia, secondo con 5’06’’68, mentre il Labrone ha completato il podio fermando il cronometro a 5’08’’81. Più distaccate le altre sezioni, con San Jacopo, Ovosodo e Pontino a inseguire, seguite da Ardenza e Salviano.

La competizione ha offerto spettacolo anche nella categoria Juniores, dove è stato il Venezia a salire sul gradino più alto del podio con il tempo di 5’45’’58, precedendo il Borgo e il Pontino. Una prova che conferma la qualità del vivaio amaranto e la continuità di una tradizione che si rinnova anno dopo anno.

Grande equilibrio e agonismo anche nelle gozzette femminili, dove a imporsi è stato l’equipaggio Labrone 2 con il tempo di 6’02’’24, davanti al Borgo e a Ovosodo 1. Da segnalare anche la squalifica del Labrone 1, che aveva fatto registrare un tempo competitivo ma non valido ai fini della classifica finale.

Il Memorial Lubrani-Meoni si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti del calendario remiero livornese, capace di unire la passione sportiva al ricordo di chi ha scritto pagine importanti di questa disciplina. Una giornata in cui il mare – o meglio, i fossi cittadini – tornano protagonisti, raccontando storie di fatica, appartenenza e orgoglio di quartiere.