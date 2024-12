Home

Il brindisi perfetto: come scegliere lo spumante giusto per il nuovo anno

28 Dicembre 2024

Capodanno è sinonimo di festeggiamenti e, immancabilmente, di brindisi. Lo spumante diventa protagonista assoluto del momento in cui si salutano i dodici mesi appena trascorsi e si accoglie con entusiasmo il nuovo anno. Ma come scegliere la bottiglia perfetta per rendere questo rituale ancora più speciale? Ecco alcuni consigli utili per orientarti nella scelta e fare bella figura con i tuoi ospiti.

Conosci le differenze tra spumante, prosecco e champagne

Prima di tutto, è importante sapere cosa distingue le principali bollicine. Lo spumante italiano, come il Franciacorta o il Trento DOC, si ottiene attraverso il metodo classico o charmat e offre una vasta gamma di gusti, dall’extra brut al dolce. Il prosecco, invece, è generalmente più leggero e fruttato, perfetto per chi preferisce un gusto delicato. Infine, lo champagne, celebre bollicina francese, è sinonimo di eleganza e complessità, adatto alle occasioni davvero speciali.

Scegli in base al menu

La scelta dello spumante dovrebbe armonizzarsi con ciò che verrà servito a tavola.

Per antipasti e aperitivi: opta per un brut o extra brut, dalle note secche e rinfrescanti, che ben si abbina a tartine, salumi e formaggi.

Con il pesce o piatti delicati: un Franciacorta Satèn o un prosecco di qualità sono ottime opzioni.

Per i dessert: se il cenone si conclude con panettone o dolci cremosi, scegli un moscato dolce o uno spumante demi-sec per esaltare i sapori.

Considera il budget

Non serve spendere una fortuna per un brindisi memorabile. In Italia abbiamo una vasta gamma di spumanti di alta qualità a prezzi accessibili. Dai un’occhiata alle etichette regionali come l’Asti Spumante o il Trento DOC, spesso più economici rispetto al champagne ma altrettanto apprezzati.

Occhio all’etichetta

Quando scegli una bottiglia, presta attenzione alle indicazioni riportate:

Brut Nature: senza zuccheri aggiunti, ideale per chi ama le bollicine molto secche.

Extra Brut o Brut: secco ma con un leggero residuo zuccherino, è la scelta più versatile.

Extra Dry o Demi-sec: leggermente più dolce, perfetto per chi apprezza un gusto morbido.

La temperatura fa la differenza

Una volta scelta la bottiglia, non dimenticare di servirla alla temperatura giusta:

Spumanti secchi: 6-8°C.

Spumanti dolci: 8-10°C.

Raffredda la bottiglia con calma in frigorifero, evitando il freezer, che potrebbe alterarne il sapore.

Il brindisi che racconta una storia

Infine, per rendere il brindisi unico, scegli uno spumante che racconti una storia: una bottiglia artigianale di una piccola cantina o una scelta legata alle tradizioni del luogo. Questo dettaglio non solo impressionerà i tuoi ospiti, ma renderà il momento ancora più significativo.

Preparati dunque a sollevare i calici: con lo spumante giusto, il nuovo anno inizierà sotto i migliori auspici!

