12 Novembre 2023

Livorno 12 novembre 2023 – Il Brusa cede al Chiesina Basket che rimane imbattuto

Chiesina Basket – Brusa Us Livorno 70-64

Partita giocata alla pari in casa dell’unica imbattuta del girone e forse la più accreditata al primo posto. Inizio di marca US che si porta sul 15-5; i locali guidati dai nuovi innesti Cappellini e Pagni (atleta che nel 2020 giocava in B a Lucca) rientrano però nel punteggio con autorità. La partita vive poi in sostanziale equilibrio con qualche vantaggio locale, anche di 5-6 punti. Ma Us non molla e arriva a 2 minuti dal termine sotto di 2, 66-64. Qui uno sfortunato 0/2 dalla lunetta, con successivo errore da sotto dopo rimbalzo offensivo ed un canestro da 2 annullato per infrazione di passi fanno calare il sipario sul match. Dunque, ennesima gara (la terza) persa in volata dalla compagine livornese. Segno della mancanza di lucidità e killer instinct internamente alla squadra. Da segnalare l’infortunio a pochi minuti dal termine della gara di Lorenzo Maltinti che lo terrà fuori dalle gare per almeno 1 mese

Il tabellino: Meini, Balloni, Cervia 14, Salvadorini 7, Maltinti 2, Barca 5, Valoroso, Granchi, Bini 27, Simonetti 9. All.Fini

