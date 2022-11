Home

11 Novembre 2022

Il Brusa Us Livorno Basket affronta in trasferta il Montale. Del Monte: «Partita da non sottovalutare»

Livorno 11 novembre 2022

Reduce dal bel successo nella stracittadina della scorsa settimana, il Brusa Us Livorno si prepara ad affrontare un’ostica trasferta sul terreno del basket Montale (sabato alle 19).

I pistoiesi, fino ad ora, hanno guadagnato soltanto due punti, frutto di una vittoria interna contro Invictus.

Per gli amaranto di Marco Mori le vittorie invece sono 5 sulle sei partite disputate. Pertanto l’occasione si presenta propizia per allungare la striscia vincente, e questo senza dubbi è l’obiettivo. Serviranno grande attenzione, calma e lucidità.

La parole dell’esterno Michael Del Monte

«Contro Liburnia è stata una vittoria importante, a prescindere dalla classifica. Di orgoglio e spirito di sfida verso le altre livornesi: oltre all’amicizia, c’è grande agonismo tra di noi, siamo contenti di aver vinto. Abbiamo sofferto un po’ alla fine, comunque , a mio avviso, il risultato non rispetta quello che è stato l’andamento della partita, in quanto abbiamo gestito sempre il risultato, arrivando perfino intorno ai venti punti di vantaggio. Personalmente sento di essermi sbloccato, dopo le partite di inizio stagione che mi sono servite per rimettermi in moto. Inoltre ho trovato la giusta alchimia col nuovo allenatore, che mi fa vedere in concreto quello che sbaglio in campo, sempre per migliorare. Contro Liburnia ho seguito totalmente le sue indicazioni, che si sono rivelate perfette per il mio stile di gioco. E spero di aver dato l’apporto necessario alla squadra per vincere. La prossima partita contro Montale non è da sottovalutare, ma dobbiamo fare punti per rimanere alti in classifica. Loro hanno molti giovani, e dovremo far valere l’esperienza di alcuni nostri giocatori, che ci potranno dirigere verso una partita valida. La stiamo preparando bene, lavorando molto sulla difesa in questa settimana. E vediamo se da questa difesa sempre più aggressiva e organizzata nascerà poi un attacco all’altezza. Così le nostre possibilità di vincere e fare bene aumenteranno»

