28 Novembre 2022

Il Brusa Us Livorno Basket fa suo il derby col Fides

Livorno 28 novembre 2022

Il Brusa Us Livorno non si ferma e inanella l’ottava vittoria sulle nove giocate in campionato. Stavolta un successo che vale doppio, ottenuto in un derby molto sentito contro l’ostico Fides di Emanuele Caverni: 65-79 il risultato finale.

Una partita dai due volti, come spesso accade quando sono in campo gli amaranto.

Prima parte vissuta in sostanziale equilibro (all’intervallo il Fides è sopra di un punto 36-35) , e poi la svolta del terzo quarto, dove il Brusa difende alla grande e piazza un parziale, scandito da una bomba di Bernardini (43-50) e dal solito Iardella imperiale che spinge i suoi a un vantaggio di 14 alla penultima sirena.

L’ultima parte è solo di controllo per i ragazzi di Mori, che confermano di essere squadra quadrata e ben costruita, in grado di giocarsela con qualsiasi avversaria.

Il commento di coach Marco Mori: «Uscire alla distanza è ormai una nostra costante, anche se mi piacerebbe incidere di più fin dall’inizio della gara. Ma in quella fase ci carichiamo di falli, spesso superflui, e così dobbiamo attendere il terzo quarto per fare le cose migliori in difesa, ed essere più intensi. Oggi in difesa siamo stati bravi, attenti e oculati. E abbiamo adottato una soluzione inedita , con quattro piccoli, e la scelta ci ha pagato, coi cambi sistematici, insomma siamo soddisfatti. Questa probabilmente è stata la chiave: i cambi sistematici e lasciare il solo Congedo in area, peraltro strepitoso nel terzo periodo, è stata la mossa che con la collaborazione dei ragazzi ci ha pagato».

Il tabellino: Bernardini 4, Del Monte 18, Iardella 19, Fiore 10, Congedo 5, Ghezzani 2, Pantosti 9, Spinelli 9, Locci, Vivone 3, Barca. All. Mori. Ass. Vullo.

