Il Brusa Us Livorno Basket si aggiudica un derby fondamentale contro Invictus

Basket

7 Marzo 2022

Livorno 7 marzo 2022

Una gran bella e sentita vittoria per la squadra C Silver nel derby contro Invictus: 93-82. Una partita cominciata in maniera complicata, con gli ospiti implacabili nel tiro dalla grande distanza. Col passare dei minuti la situazione si porta in sostanziale equilibrio. Infatti si raggiunge l’intervallo sul 38-37 per il Brusa Us. Da quel momento gli amaranto mantengono costantemente un vantaggio che oscilla, con numerosi tentativi di fuga, prontamente rintuzzati dagli avversari. A cavallo tra il terzo e quarto tempino sale in cattedra Lulli, molto preciso sia da 3 che ai tiri liberi, e l’Us scappa a più 14 sul 71 – 57. Gli ospiti sono squadra vera e non mollano: punto dopo punto recuperano il divario. Il finale è da cardiopalma. Melosi trova una bomba che riporta i suoi sul meno 3 (83-80) e nell’azione successiva, dopo l’errore Us, avrebbe in contropiede la palla del meno uno. Ma il suo appoggio rovesciato esce di un nulla e a quel punto ci pensa Tommaso Spinelli a mettere la parola fine sul match (85-80 a 1’30”). Una vittoria meritata, al termine di una super partita. Per il Brusa un salto in classifica determinante in chiave Play out.

Le parole di coach Marco Pistolesi: «Una vittoria importante. E sono contento perché è venuta col gioco, contro una squadra dal potenziale enorme. La mia squadra ha dei valori. Siamo stati 30 minuti avanti e ce la siamo meritata. Nel finale potevamo tremare, ma abbiamo avuto la forza e la personalità di chiudere in controllo»

Il tabellino: Artioli 4, Bernardini, Del Monte 8, Fiore 11, Ghezzani, Locci 5, Lulli 24, Nannipieri 5, Pantosti 19, Spinelli 14, Vivone 3. All. Pistolesi.

