Home

Sport

Basket

Il Brusa Us Livorno cala nel finale: al Cosmelli vince Campi Bisenzio al fotofinish

Basket

13 Febbraio 2023

Il Brusa Us Livorno cala nel finale: al Cosmelli vince Campi Bisenzio al fotofinish

Livorno 14 febbraio 2023

Una sconfitta maturata negli ultimi minuti, dopo una gara controllata a lungo, con buoni margini di potenziale sicurezza. La fotocopia, nel sunto, della partita d’andata. Il Brusa Us Livorno cala nel finale e lascia spazio a Campi Bisenzio, che punto dopo punto riesce a recuperare uno svantaggio importante con un parziale di 7-26 che porta dal 60-45 nell’ultimo tempino al 67-71 finale. Gli ultimi secondi sono al cardiopalma con la bomba del primo vantaggio di di Campi, (67-65) e il pareggio di Congedo da sotto (67-67). Nell’azione successiva gli arbitri segnalano un fallo di Fiore su un tiro da tre avversario. Un fallo da VAR, che suscita parecchie proteste, ma che concede agli ospiti tre liberi, trasformati per il 67-70 con soli 6” da giocare. L’Us prova a costruire un tiro da supplementare: lo scaglia Pantosti, senza centrare la retina. La partita finisce in quel preciso istante, anche se c’è ancora tempo per un punto avversario. Una delusione per i presenti al PalaMacchia, che avevano pregustato un finale differente.

Le parole di coach Marco Mori. «Campi Bisenzio è una grande squadra. Ma gli arbitri sono stati parecchio permissivi, specie in alcune scelte decisive. Noi dobbiamo gestire meglio i finali di partita, però, devo dire che, rispetto alle ultime uscite, abbiamo giocato una gara di livello. Siamo di nuovo noi. E mi aspetto una buon crescendo da parte della squadra».

Il tabellino: Bernardini 4, Bini, Congedo 9, Del Monte 13, Fiore 7, Ghezzani 4, Iardella 19, Locci, Pantosti 9, Simonetti, Spinelli 2, Vivone. All Mori. Ass. Vullo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin