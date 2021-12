Home

Il Brusa Us Livorno cede in casa alla pallacanestro Valdera, ma vende carissima la pelle

19 Dicembre 2021

Il Brusa Us Livorno cede in casa alla pallacanestro Valdera, ma vende carissima la pelle

Livorno 19 dicembre 2021

Ancora una sconfitta, questa volta interna, per il Brusa Us Livorno allenato da Marco Pistolesi. Al PalaCosmelli passa il Valdera 67-74. Ma, rispetto alle precedenti prestazioni, dove gli amaranti avevano ben presto ceduto allo strapotere avversario senza lottare più di tanto, questa volta Pantosti e compagni hanno saputo vendere cara la pelle, non perdendo mai il controllo neppure quando gli ospiti sembravano aver ingranato la marcia decisiva. Coraggio, faccia giusta e spirito da combattimento, le chiavi che hanno permesso agli amaranto di risalire la china, tornando in contatto a pochi minuti dalla fine. Quello che non è riuscito è stato il colpo di coda, fatto che ha permesso agli esperti avversari di imbastire quei colpi che hanno portato alla vittoria.

Le parole di Marco Pistolesi

«Decisi passi avanti in una partita importante. I ragazzi hanno applicato in parte quello che io chiedo, con disponibilità, con voglia e intensità. Valdera è una squadra esperta, e aver avuto la forza di andare al possesso per mettere la testa avanti dopo essere stati sotto nettamente, significa che la squadra ha tirato fuori quello che ha dentro e che può tirar fuori ogni partita. Io spero che sia il punto di partenza per darci energia, autostima e coraggio per il proseguo».

Il Tabellino: Armillei, Del Monte 8, Fiore 6, Ghezzani 4, Locci 2, Lulli 6, Pantosti 15, Spinelli 12, Vivone 4, Zaccagna. All Pistolesi. Ass. Tonarini.

