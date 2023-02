Home

Sport

Basket

Il Brusa Us Livorno espugna Carrara col piglio della grande

Basket

6 Febbraio 2023

Il Brusa Us Livorno espugna Carrara col piglio della grande

Livorno 7 febbraio 2023

Una vittoria ottenuta in tutta tranquillità. Il Brusa Us Livorno dimostra ancora una volta la sua forza e espugna nettamente il terreno dell’Audax Carrara (55-73), al termine di una sfida che, a parte i primi minuti, ha sempre parlato linguaggio amaranto. Un successo che permette a Iardella e compagni di mantenere la seconda posizione in classifica , col folto gruppo delle inseguitrici, a conferma dell’equilibrio e della lotta che è in atto per arrivare più in alto possibile in questo stupendo girone di C Silver.

«Una trasferta apparentemente senza nessun problema – spiega l’assistente allenatore Francesco Vullo-. Ma una partita insidiosa in un campionato molto equilibrato, come si vede dalla classifica, con 6 formazioni appaiate all’inseguimento del Cus Pisa. Quindi avvincente. A Carrara la nota lieta è Damiano Vivone che entra e dà un grandissimo contributo. Una squadra che si dimostra ancora una volta squadra, mai in difficoltà. Dopo un primo quarto equilibrato la partita fila via liscia; una domenica di ordinaria amministrazione perché abbiamo messo subito in chiaro come doveva andare il confronto».

II tabellino: ardella 19, Vivone 14, Fiore 11, Congedo 10, Del Monte 8, Bernardini 6, Spinelli 5, Ghezzani, Locci, Pantosti, Simonetti. All. Mori. Ass. Vullo.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin