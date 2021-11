Home

Il Brusa Us Livorno non concede il bis e cade in casa con Altopascio

2 Novembre 2021

Il Brusa Us Livorno non concede il bis e cade in casa con Altopascio

Livorno 2 novembre 2021

Niente da fare per il Brusa Us Livorno, sconfitto a domicilio nella quinta giornata del campionato C Silver (64-81). A fare voce grossa al PalaCosmelli è stata l’NBA Altopascio, che ha confermato di essere squadra quadrata, giocando un basket piacevole e cogliendo il successo con pieno merito. I labronici, che hanno alternato cose buone a momenti complicati, hanno provato a lottare con coraggio, ma non è bastato. Buono il debutto di Abdou Colley (8 punti e 11 rimbalzi).

«Abbiamo provato con una difesa 3-2 a mescolare un po’ le carte, a sporcare un po’ i passaggi, per se vedere se riuscivamo a fare voce grossa sotto i tabelloni – dice coach Fabrizio Cerri – , ma non siamo stati in grado di sviluppare i contropiedi che speravamo. Giochiamo troppo lenti, gli altri sono bravi a rientrare. Noi a difesa schierata abbiamo difficoltà, non riusciamo a battere il diretto avversario uno contro uno. Non siamo precisi nei passaggi e nei controlli. E pertanto non troviamo tiri buoni, corretti e puliti. E non siamo ancora riusciti a intercettare l’alchimia tra i giocatori, che invoco ormai da parecchie settimane. E quando facciamo un buco in difesa, i nostri avversari ci puniscono sempre con un tiro da tre».

il tabellino: Armillei, Artioli 3, Colley 8, Del Monte 17, Fiore 10, Locci 2, Lulli 6, Mealli 5, Pantosti 7, Vivone 6. All. Cerri, Ass. Tonarini

