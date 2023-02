Home

10 Febbraio 2023

Il Brusa Us Livorno riceve Campi Bisanzio. Bernardini “Sarà una partita intensa, ma vogliamo vincere”

Livorno 10 febbraio 1023

Il Brusa Us Livorno torna al PalaCosmelli, domani alle 18.15, per affrontare una partita di cartello, contro una delle prime della classe.

La pallacanestro Campi Bisenzio, formidabile nella prima parte di stagione (e vincente all’andata), in netto calo nelle ultime giornate, nelle quali ha collezionato una serie di sconfitte che le hanno fatto perdere contatto dal gruppo di testa. Dunque, la squadra di Mori, sarà attesa dall’ennesima battaglia, e per vincerla servirà la solita alla massima intensità.

Alberto Bernardini spiega:

«La partita contro Carrara è stata più facile del previsto: è vero che loro avevano assenze pesanti, ma è anche vero che sono riusciti a rimpiazzarle con giocatori di ottimo livello.

E poi eravamo fuori casa, in un campo complicato e siamo stati bravissimi a vincere con uno scarto importante. Hanno disputato una gran partita Iardella e soprattutto Vivone, che, per motivi di lavoro, purtroppo, non può esserci sempre: ha giocato benissimo in difesa e in attacco.

Con Campi sarà una partita fondamentale, anche perché ci siamo posti l’obiettivo di provare a fare un ritorno senza sconfitte: scommessa difficilissima, ma ci vogliamo provare.

Una partita in cui dobbiamo riscattarci perché all’andata da loro, senza parquet e col tifo contro, riuscimmo a prendere anche quindici punti di vantaggio, per poi sprecare tutto negli ultimi minuti. Inoltre giochiamo in casa, col tifo dalla nostra e il loro momento di crisi, quattro sconfitte di fila, sposta l’inerzia dalla nostra parte.

Ci stiamo allenando bene, ci siamo ripresi dal calo del post vacanze, e vorremmo vincere col massimo scarto possibile. Ma sarà una partita intensa e, immagino, punto a punto».

