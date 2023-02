Home

Basket

27 Febbraio 2023

Il Brusa Us Livorno torna a vincere. Al Cosmelli superata la resistenza di Laurenziana Firenze

Livorno 27 febbraio 2023

C’è voluta una grande prestazione per avere la meglio di un’ avversaria tonica, arrivata al PalaCosmelli per vendere cara la pelle. E la partita comincia nel modo più sbagliato, con un approccio amaranto non all’altezza, che permette agli ospiti di prendere una vantaggio importante che va a toccare le 19 lunghezze di vantaggio (13-32 al 4’ del secondo tempino). Il momento più complicato. A quel punto il Brusa Us Livorno si scuote e guidato da Del Monte e Bernardini (Iardella assente per motivi personali) comincia a macinare gioco e ad aumentare il livello difensivo, intraprendendo una rimonta prodigiosa che culmina al 6’ del terzo quarto quando il tabellone luminoso segna 52-49. Ma Laurenziana non molla e va a chiudere la frazione ancora avanti (56-57). Nell’ultimo quarto salgono in cattedra anche i vari Pantosti, Congedo, Spinelli e i loro continui colpi finiscono per mettere al tappeto i gigliati, incapaci a un certo punto di reagire. Il risultato finale si fissa sull’ 82-73. Per l’Us una vittoria fondamentale, soprattutto da un punto di vista mentale, dopo un periodo tutt’altro che facile.

Le parole di coach Marco Mori:«Ci siamo ritrovati. Siamo stati determinati, abbiamo dimostrato che vogliamo esserci. L’assenza di Iardella ci serve per capire possiamo giocare con lui, ma nei giochi. Perché è un elemento importantissimo. Ma dobbiamo poter giocare indipendentemente da lui. Abbiamo dimostrato di saper difendere bene, e ce la siamo meritata».

Il tabellino: Artioli 2, Bernardini 18, Bini, Congedo 11, Del Monte 27, Fiore 3, Ghezzani, Locci, Pantosti 8, Salvadorini, Simonetti, Spinelli 13. All. Mori. Ass. Vullo.

