Home

Sport

Basket

Il Brusa vince contro Garfagnana

Basket

27 Novembre 2023

Il Brusa vince contro Garfagnana

Livorno 27 novembre 2023 – Il Brusa vince contro Garfagnana

Bella vittoria, nel recupero (seconda partita in 48 ore).

«Match che nonostante le fatiche del giorno prima si siano fatte sentire sulle gambe ma anche sulla testa – commenta coach David Fini – è scivolato via in sostanziale equilibrio con vantaggi di 4-5 da una parte all’altra. Nell’ultimo periodo però la nostra difesa ha fatto la differenza; una maggiore attenzione ci ha consentito di avere più controllo dell’area e dei rimbalzi permettendo un maggior numero di possessi con attacchi in sovrannumero. Così abbiamo toccato anche i 10 punti di vantaggio negli ultimi minuti, portando a casa una vittoria davvero fondamentale nell’ottica della classifica.

Adesso prossimo impegno lunedì sera in quel di Ghezzano»

Us Livorno – Cefa C.Garfagnana 70-63

Il tabellino: Sainati 17, Cervia 6, Salvadorini 6, Orsini 11, Gueli, Granchi 13, Bini 17, Simonetti 10. All. Fini

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin