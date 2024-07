Home

Il bulgaro Zahariev firma con la Pielle

23 Luglio 2024

Il bulgaro Zahariev firma con la Pielle

Livorno, 23 luglio – Il bulgaro Zahariev firma con la Pielle



La PIELLE LIVORNO comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione, per la stagione 2024/25, con Hristo Zahariev, ala classe 1990, 198cm per 91kg.

Nativo di Sofia, capitale della Bulgaria, Zahariev è cresciuto nelle giovanili del Levski Sofia, prima di vestire la maglia dello Spatrak MVR Sofia nell’esperienza d’esordio tra i senior nella massima serie nazionale.

Nel 2007-08, sempre in A1 bulgara, passa al Levski Lukoil e nel 2009-2010 ha una brevissima esperienza in Italia a Varese. Torna quindi in patria, al Chernomorets Burgas, dove in due stagioni viaggia intorno ai 13 punti di media.

Il biennio successivo lo vive con il Rilski Sportist, con cui nel 2012-13 fa segnare 16 punti di media. Questo prima del brillante triennio di ritorno al Levski Lukoil che vive costantemente in doppia cifra di media vincendo il titolo nazionale, la Lega Balcanica e la Coppa di Bulgaria.

L’anno successivo, il 2014-15, passa al Lukoil Academic, la squadra più titolata del suo paese con cui bissa lo scudetto della stagione precedente prendendosi il titolo di Mvp delle finali.

Nel 2015-16 si ripresenta nel nostro paese giocando un campionato da protagonista in Serie A2 a Trieste, stagione chiusa con 12 punti di media. Ancora un biennio al Lukoil Academic con due titoli nazionali, prima di vestire la casacca del Balkan e giocare altri quattro anni, dal 2018 al 2022, al Levski Lukoil, con media sempre tra i 13 e i 15 punti a gara e in bacheca lo scudetto nel 2020-21.

Altro bis della sua carriera visto che nel 2022-23 con 12 punti di media è protagonista del successo finale del Balkan. Nell’ultima stagione, invece, ha difeso i colori del Charnomorets Burgas vincendo la Bulgarian Cup e chiudendo la stagione a 17 punti di media.



In carriera Hristo ha fatto parte delle nazionali giovanili partendo dall’under 16 e passando per U18 e U20. Dal 2012 è un punto fisso della nazionale maggiore con cui pochi mesi fa ha battuto anche la Germania campione del mondo nelle qualificazioni a Euro 2025 con un importante contributo di 15 punti. Nel suo palmares ci sono 6 scudetti, 1 Lega Balcanica e 3 Coppe di Bulgaria.

Queste le parole del direttore generale Gianluca Petronio :

“Con la firma di Hristo abbiamo chiuso come volevamo la squadra, nel rispetto di quanto costruito e messo insieme fino a ieri. Coerenti nel ruolo, un’ala piccola, o un tremendo specialista al tiro, o un giocatore rispettabilissimo dalla linea dei tre, ma anche capace di mettersi a disposizione del sistema e della squadra e dalla occorrenza uscire dalla partita con il foglio delle statistiche piene: ha prevalso la seconda opzione. Maturo, esperto, uomo squadra in ogni sua precedente esperienza ha lasciato il segno ed è stimato e rispettato. Chiudiamo così un mercato che ci dà consapevolezza e sicurezza, ora bisogna trasferire tutto ciò sul campo in una stagione che si dimostra impegnativa e dura. Siamo ben attrezzati”.

Queste le parole di coach Federico Campanella:

“Con la firma di Zahariev chiudiamo il roster portando alla Pielle un giocatore con un pedigree importante che può vantare esperienza internazionale. Si tratta di un giocatore versatile, con stazza, pericoloso al tiro da oltre l’arco e un’ottima visione di gioco. La decisione di firmare Hristo è arrivata dopo aver visionato tantissimi profili con svariate caratteristiche, ma per noi era fondamentale trovare il tassello giusto che si potesse incastrare con tutti gli altri per fare in modo che il suo contributo possa innalzare il livello di tutti”.

Queste le parole di Hristo Zahariev :

“Sono veramente felice di far parte di una squadra ambiziosa e una società storica come la Pielle. Sono entusiasta di questa scelta che ho fatto con enorme motivazione per cercare di vincere il campionato. So che il palazzetto è caldissimo e non vedo l’ora di vedere e vivere questo ambiente. Un saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto!”.

