Il cammino della PL in Coppa Toscana si ferma in semifinale
Livorno 28 settembre 2025 Il cammino della PL in Coppa Toscana si ferma in semifinale
Si ferma in semifinale il cammino della VPielle femminile nella Coppa Toscana di Serie B. Le ragazze di coach Castiglione cedono 40-54 contro la Firenze Basketball Academy al termine di una gara dai due volti: inizialmente dominata dalle fiorentine, ma con una reazione d’orgoglio nel
quarto periodo da parte della formazione livornese.
L’inizio è complicato per la Pielle, che fatica a trovare ritmo offensivo: Firenze ne approfitta e chiude il primo quarto avanti 8-15. Nel secondo periodo la partita resta intensa, con la Pielle che prova a reagire, senza però mordere (21-32 alla pausa lunga).
Al rientro dagli spogliatoi, Firenze accelera e allunga fino al +21 (29-50), mettendo una seria ipoteca sulla partita.
Migliore in campo per le biancoblù Martina Bullentini, autrice di 11 punti, 8 rimbalzi e 4 palloni recuperati.
VeroDol CBD Pielle Livorno – Firenze Basketball Academy: 40-64
VERODOL CBD: Bullentini 11, Caverni 7, Nottolini 4, Menchetti 3, Donadio 1, Castiglione V. 3, Castiglione M., Collodi 3, Conti, Benedetti 8. All. Castiglione.
FBA: Montesi 10, Reani 6, Amato, Ponzecchi 2, Rossini 10, Pasqualetti 4, Calviani, Rossi 8, Scartezzini, Torricini 3, Tenerani 3, De Luca 8. All. Corsini.
Arbitri: De Trane e Abdul Mumin
Parziali: 8-15, 21-32, 29-50, 40-54