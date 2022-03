Home

12 Marzo 2022

Il Ca’Moro 2.1 riparte in Venezia grazie al gruppo Uappala

Ufficializzata l'apertura

Livorno 12 marzo 2022 – Il Ca’Moro 2.1 riparte in Venezia grazie al gruppo Uappala

Un progetto per l’inserimento al lavoro dei ragazzi con disabilità del Parco del Mulino di Livorno. Riapre il Ca’Moro 2.1 grazie al Gruppo Uappala

Il Parco del Mulino ringrazia Mirko Peiani e Roberto Piccini che ieri sera “ci hanno omaggiato” con una spendita serata presso l’Hotel Palazzo e ufficializzato l’apertura del nuovo Bar-Bistrot, in un nuovo locale nel quartiere Venezia di Livorno.

Una donazione importante sia per la crescita professionale dei nostri ragazzi sia per la sostenibilità commerciale. Il progetto Ca’Moro non si ferma.

