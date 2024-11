Home

Uncategorized

Il Caprilli conclude la sua seconda giornata invernale, i vincitori

Uncategorized

23 Novembre 2024

Il Caprilli conclude la sua seconda giornata invernale, i vincitori

Livorno 23 novembre 2024 Il Caprilli conclude la sua seconda giornata invernale, i vincitori

Si è placato il libeccio, si è addolcita la temperatura, rigida nel primo mattino, e sotto un sole splendente si

è disputato il secondo convegno della riunione autunnale.

Nella corsa con maggior dotazione del pomeriggio, il Premio Monumento dei Quattro Mori, posto in

chiusura di programma, ha vinto uno dei più attesi, quel Houston Street reduce da buona e promettente

prestazione pisana. Ben servito dal ritmo serrato imposto alla gara, il cavallo allenato da Giulia Foglia e

appartenente alla Barbaricina Racing Stable ha controllato senza affanno il tentativo finale di Mezzombra.

Al terzo posto un progressivo Spotlight.

Nel Premio Bagni Pancaldi Acquaviva, You Genius ha ribadito di trovarsi nel suo terreno di caccia preferito:

i 1.000 metri a Livorno. Hagrid e Your Wish a completare il podio.

Ultime annotazioni per due giovani ragazze: l’amazzone Francesca Cecchini è stata implacabile nel finale

della corsa per i dilettanti portando al successo Improvvisa mentre la fantina Sara Del Fabbro a salutato il

pubblico livornese (e italiano) perché martedì volerà negli States per un’esperienza di lavoro a New Oleans.

I vincitori della giornata:

1^ corsa: Faraone Baio – Andrea Fele

2^ corsa: You Genius – Germano Marcelli

3^ corsa: Far Oer – Francesco Dettori

4^ corsa: Improvvisa – Francesca Cecchini

5^ corsa: Houston Street – Giuseppe Ercegovic

Prossima giornata di corse: sabato 30 novembre