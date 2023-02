Home

26 Febbraio 2023

Il carovita non ferma la solidarietà dei livornesi: donati 7657 farmaci (Valore 58mila euro)

Livorno 26 febbraio 2023

Durante la 23^ Giornata di Raccolta del Farmaco (7-13 febbraio), Livorno e Provincia hanno donato 7657 confezioni di farmaci per le famiglie bisognose, coinvolgendo 46 farmacie e un grande numero di volontari. Si temeva che il caro vita avrebbe ridotto la generosità degli italiani, ma i dati dimostrano il contrario. In tutta Italia sono state raccolte 598 mila confezioni di medicinali, pari a un valore superiore a 4,9 milioni di euro, che aiuteranno almeno 400 mila persone in condizioni di povertà sanitaria.

Livorno ha dimostrato grande solidarietà, donando farmaci del valore di 57.995 euro, superando anche gli anni precedenti.

Questi farmaci aiuteranno circa 2000 ospiti di realtà assistenziali. I farmaci raccolti in 46 farmacie nella zona di Livorno e Provincia sono stati consegnati ad enti assistenziali locali per la loro distribuzione.

L’iniziativa è stata possibile grazie ai molti soggetti che vi hanno partecipato. Tra questi, i donatori che si sono recati in farmacia per aiutare chi è meno fortunato; i farmacisti che hanno garantito il corretto svolgimento dell’iniziativa e i volontari che hanno donato il proprio tempo.

Si ricorda che il Banco Farmaceutico, fondazione onlus, oltre a organizzare ogni anno la Giornata del Farmaco, è impegnato in numerose missioni ed emergenze umanitarie, come quella in Ucraina. Recentemente, ha ricevuto richieste di farmaci da diverse istituzioni ed organizzazioni internazionali per la popolazione colpita dal terremoto in Siria e in Turchia. Tutto ciò dimostra la grande importanza dell’aiuto reciproco, anche in tempi difficili.

