Il Castello del Boccale al tramonto conquista Wiki Loves Monuments 2024: omaggio alla bellezza labronica

19 Gennaio 2025

Il Castello del Boccale al tramonto conquista Wiki Loves Monuments 2024: omaggio alla bellezza labronica

Livorno 19 gennaio 2025

Il fascino senza tempo di Livorno ha trionfato nell’edizione 2024 di Wiki Loves Monuments Italia, il più grande concorso fotografico dedicato al patrimonio culturale, celebrando il Castello del Boccale come uno dei soggetti vincitori. Immortalato in uno scatto suggestivo firmato da Pamyd85, il celebre castello affacciato sulla scogliera labronica è stato catturato al tramonto, con le onde che si infrangono drammaticamente sulla costa, in un connubio perfetto tra natura e architettura.

Un simbolo della bellezza di Livorno

Lo scatto del Castello del Boccale non è solo una fotografia, ma un omaggio alla città di Livorno e alla sua anima marinara. Questo angolo di paradiso, situato lungo la costa degli Etruschi, è da sempre fonte di ispirazione per artisti, fotografi e visitatori. Lo spettacolo offerto dalla luce calda del tramonto; riflessa sulle pietre del castello e sulle onde tumultuose del mare, è diventato simbolo di una bellezza tutta labronica, unica e inimitabile.

La premiazione a Genova: celebrazione della cultura italiana

L’opera è stata premiata a Genova, nello storico Palazzo Rosso, durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di esponenti del mondo culturale e istituzionale, tra cui l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Lorenza Rosso. Lo scatto del Castello del Boccale è stato affiancato da altre fotografie di grande pregio, tra cui quella della scala elicoidale del Castello di Corigliano Calabro, vincitrice della categoria “luoghi di cultura”.

Un record per Wiki Loves Monuments Italia 2024

L’edizione di quest’anno, che coincide con il 24° anniversario di Wikipedia, ha registrato numeri straordinari: quasi 42.000 fotografie caricate da 615 partecipanti, con l’Italia al primo posto tra i 56 Paesi partecipanti, seguita da Ucraina e Brasile. Organizzato da Wikimedia Italia con il supporto di FIAF; ANCI e altre istituzioni culturali; il concorso continua a promuovere il patrimonio italiano attraverso immagini condivise liberamente su Wikimedia Commons.

Un patrimonio da tutelare e celebrare

Il presidente di Wikimedia Italia, Alessio Melandri, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando:

“La straordinaria partecipazione dimostra il forte legame tra comunità, territorio e cultura italiana. Celebriamo non solo i monumenti, ma anche la capacità di raccontarli con uno sguardo unico”.

Il Castello del Boccale, protagonista indiscusso dello scatto vincitore, rappresenta un invito a riscoprire le meraviglie di Livorno; città ricca di storia, cultura e scorci mozzafiato, dove il dialogo tra mare e terra continua a ispirare chiunque abbia la fortuna di ammirarla.

