Il Cecioni avvia la campagna di donazione per la biblioteca interna

16 Dicembre 2024

Dopo l’apertura al pubblico della biblioteca interna grazie alla partnership con la cooperativa Itinera e il suo inserimento nel circuito cittadino per il prestito, il liceo Francesco Cecioni avvia una nuova iniziativa.

Obiettivo: il rinnovamento della propria collezione libraria.

Il 19 dicembre scorso è partita la campagna di donazione rivolta a tutta la comunità. La richiesta?

Regalare saggi, libri, monografie ma soprattutto graphic novel e manga.

“Già per quanto riguarda le presentazioni di libri abbiamo deciso ad inizio anno di fare qualcosa di originale e che potesse in qualche modo coinvolgere maggiormente i ragazzi: dedicarci al filone delle graphic novel e del fumetto” spiega la responsabile della Biblioteca Prof.ssa Claudia Viacava.

“Siamo partiti a fine settembre con “L’ultimo partigiano” di Eva Giovannini e Tommaso Eppesteingher e a dicembre abbiamo appena concluso la terza presentazione.

A gennaio presenteremo una graphic novel sul matematico Vito Volterra e a febbraio una sulla pittrice impressionista Berthe Morisot. Attraverso i disegni si può parlare di tutto e affrontare in maniera profonda anche tematiche serie e apparentemente lontane dal linguaggio fumettistico, ce lo ha insegnato Spiegelman con Maus…”.

Come si può donare?

“E’ stata diramata una comunicazione rivolta a tutte le componenti dell’istituto e che si trova sul sito della scuola” spiega il dirigente Scolastico Rino Bucci – all’interno della comunicazione abbiamo inserito un link che contiene una lista di testi di vario genere:

ognuno può apporre il proprio nome accanto al libro che vuole donare e poi portarlo alla biblioteca entro dieci giorni.

È inoltre richiesta una dedica in prima pagina in modo che il gesto del donatore possa essere ricordato nel tempo. La donazione chiuderà il 2 marzo”.

Ai donatori, infatti, è richiesto di rendere immortale la propria generosità scrivendo all’interno del testo:

“Ho scelto di donare questo libro perché….”.

“Ci piacerebbe essere la prima biblioteca scolastica a possedere una collezione permanente di graphic novel e manga; generi che parlano un linguaggio diretto e vicino a quello dei nostri ragazzi”, continua il DS.

Per consultare l’elenco dei testi da donare con dedica è possibile collegarsi all’indirizzo:

www.liceocecioni.edu.it

