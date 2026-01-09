Il Centro Velico Elbano di Rio Marina festeggia 70 anni con il Campionato Mondiale della classe FJ

Home

9 Gennaio 2026

Rio Marina (Isola d'Elba, Livorno), 9 gennaio 2026

Il Centro Velico Elbano di Rio Marina quest’anno festeggerà il 70° anniversario dalla sua fondazione e il sodalizio velico organizzerà una prestigiosa manifestazione, il Campionato Mondiale della classe FJ (Flying Junior).

L’importante manifestazione si svolgerà dal 25 al 31 luglio prossimi: l’assegnazione dell’appuntamento iridato nel 2026 era stabilito nel nostro paese e la segreteria della classe italiana ha ritenuto la location e il campo di regata particolarmente adatti.

La Classe FJ ha sempre avuto un forte legame con il C.V.E: già a partire dagli anni ’70-’80 moltissimi giovani atleti riesi hanno iniziato la loro attività agonistica velica proprio con questa piccola deriva nata nel 1955 dalla penna dell’architetto olandese Uilke van Essen.

E’ prevista la partecipazione di oltre 70 equipaggi provenienti, oltre che naturalmente dal nostro paese – fra cui alcini equipaggi elbani – da Argentina, Belgio, Giappone, Germania, Messico, Olanda e Stati Uniti.

Dopo la cerimonia di apertura il 25 luglio il programma prevede le operazioni dei controlli di stazza, il 26 la regata di prova e dal 27 al 31 le prove valide per l’assegnazione del titolo iridato: nell’ultima giornata di gare sono previste le cerimonie di premiazione e di chiusura dell’evento.

Già a partire dagli ultimi mesi del 2025 fervono i preparativi per questo importante evento della prossima estate.