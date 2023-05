Home

26 Maggio 2023

Livorno 26 maggio 2023 – Il centrodestra di Livorno si riunisce per gettare le basi per le prossime amministrative

Centrodestra provincia di Livorno: Incontro coordinatori provinciali, Tenerini – Lensi- Tacchi: Obiettivo è gettare le basi per le prossime amministrative

“Abbiamo organizzato un incontro tra coordinatori provinciali per iniziare a gettare le basi per le prossime elezioni amministrative del 2024, che riguarderanno non solo Livorno ma anche molti comuni della Provincia”.

Lo dichiarano Chiara Tenerini di Forza Italia, Giacomo Lensi di Fratelli d’Italia e Luca Tacchi della Lega, che aggiungono:

“Obiettivo è presentarsi agli elettori in modo organizzato ed unito per rispondere al meglio alle esigenze ed alle istanze provenienti dal territorio. Il nostro elettorato, che ripone in noi la propria fiducia, merita risposte serie e concrete.

La nostra proposta rappresenterà un’alternativa valida ai fini di una svolta, dopo anni di governo monocolore di centrosinistra. Qualsiasi valutazione in merito alla scelta dei candidati alle amministrative passerà al vaglio di noi coordinatori provinciali che ci rivolgeremo a figure autorevoli e rappresentative del territorio”.

