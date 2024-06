Home

3 Giugno 2024

Livorno 3 giugno 2024 – “il cielo si illumina” alle 22.00, sembra giorno in quella zona

Giornata piena di fenomeni meteo quella del 2 giugno 2024. Dopo l’improvvisa cella temporalesca nel tardo pomeriggio che ha dato origina ad almeno 4 trombe marine al largo di Livorno (clicca qui per vedere le foto e i video) anche la notte ha dato il suo spettacolo.

Poco prima delle ore 22.00 nel cielo in direzione nord-nordovest è apparso un singolare fenomeno. Nel buio più totale del cielo è apparsa una fascia orizzontale grigioceleste. A contrasto con il resto del cielo dava l’impressione di una zona illuminata dal sole (ormai già tramontato) in mezzo al buio più totale. (qui sotto un particolare ingrandito)

In pratica si tratta di un effetto ottico, dovuto al naturale colore del cielo verso quell’ora e la prospettiva relativa alla nostra posizione e quella tra le celle temporalesche e le zone non interessate come si può notare dall’immagine sottostante del radar meteo