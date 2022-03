Home

Politica

Il circolo PD Salviano La Leccia esprime solidarietà a Irene Sassetti

Politica

31 Marzo 2022

Il circolo PD Salviano La Leccia esprime solidarietà a Irene Sassetti

Livorno 31 marzo 2022

Esprimiamo la nostra solidarietà alla Presidente della IV commissione Irene Sassetti, che nella seduta del 28.03. 2022 è stata vittima di gravi offese e attacchi di natura misogina da parte del consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Romiti; la presidente, rea di aver richiesto al consigliere di rispettare il regolamento in merito alla necessità di prenotarsi per poter intervenire; è stata ripetutamente apostrofata con esclamazioni quali:

“vergognati” , “siete impazziti”, “se non ti va bene smetti di fare il presidente”;

frasi di una violenza verbale inaccettabili in una società civile, non tollerabili all’interno di una commissione nella quale si affrontano temi importanti per la città.

Il culmine di questo indecoroso momento è stato toccato quando il consigliere Romiti, rivolto alla Presidente Sassetti, ha esclamato la seguente frase; che riportiamo in toto per non intaccarne la qualità lessicale:

“qui non è un azienda, qui lei non fa carriera perché gli piace al capo, lo sa o no?”

Troviamo profondamente avvilente che ancora vengano utilizzate queste espressioni per screditare una donna

Donna che in questo caso ricopre una veste pubblica. Sono retaggi di una forma mentis che rigettiamo al mittente senza titubanza alcuna.

Chi fa politica dovrebbe essere da esempio riguardo il rispetto dei ruoli e delle persone, e ieri, durante la commissione; è stato toccato un punto bassissimo, del quale il consigliere Romiti dovrebbe scusarsi immediatamente, senza se e senza ma; non accorgendosene ha mancato di rispetto anche ai 26.000 cittadini, le cui preferenze si vanta di aver ottenuto.

Svolgere il proprio ruolo nel rispetto delle regole non può esporre nessuno a questo genere di ingiurie.

Ci auguriamo che tutte le forze politiche in città condannino l’episodio con la forza necessaria.

Il comitato direttivo del circolo PD E.Berlinguer Salviano La Leccia

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin