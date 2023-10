Home

Il Circolo PD San Marco organizza 4 giorni di incontri

26 Ottobre 2023

Il Circolo PD San Marco organizza 4 giorni di incontri

Livorno 26 ottobre 2023 – Il Circolo PD San Marco organizza 4 giorni di incontri

Il Circolo PD San Marco Pontino organizza una serie di incontri, da giovedì 26 a domenica 29 ottobre, con amministratori, rappresentanti politici e associazioni di volontariato sulle idee per la riqualificazione delle zone della città comprese nella parte di competenza del Circolo

Il Circolo San Marco Pontino è storicamente una sezione aperta al dialogo con i suoi iscritti e

con tutte le rappresentanze associative ed istituzionali che caratterizzano il territorio. Nella

convinzione che è nostro compito fondamentale confrontarsi ogni giorno con la cittadinanza e

con coloro che lavorano nel quartiere, abbiamo organizzato un ciclo di incontri da giovedì 26 a

domenica 29 ottobre in cui approfondiremo insieme ad amministratori, rappresentanti politici

e associazioni di volontariato le idee di riqualificazione per le zone della città comprese nella

parte di competenza del nostro Circolo di partito. Interventi attesi da tempo che auspichiamo

divengano patrimonio comune da realizzare insieme ai competenti soggetti pubblici e/o privati.

Siamo inoltre consapevoli che una rigenerazione sociale di qualità e una maggior tutela del

nostro ambiente di vita quotidiano contribuirà a valorizzare ulteriormente tutte le sue unicità

storiche e identitarie così come quelle più attinenti alla sfera sociale della comunità,

dall’accoglienza alla solidarietà concreta verso le persone fino al sostegno e all’aiuto reciproco

in situazioni di forte disagio o in momenti di specifiche necessità di sicurezza per l’intera

comunità di quartiere. Inoltre per contrastare l’arroganza politica a cui stiamo assistendo con lo

smantelamento di diritti fondamentali e universali come la salute e la cura delle persone,

abbiamo ritenuto opportuno organizzare un’iniziativa specifica sul tema insieme al Sindaco di

Livorno, al responsabile sanità PD Toscana e alla Conferenza delle Donne Democratiche per

fare il punto sulla situazione locale , regonale e nazionale. Ai nosri incontri interverranno anche

rappresentanti di Comitati e Associazioni che operano nel quartiere e nel settore sociosanitario.

Invitiamo dunque la cittadinanza a partecipare e ad aderire con la propria firma alla campagna

nazionale di mobilitazione “ La salute prima di tutto” che l’Unione Comunale PD Livorno

proporrà in questo fine settimana presso il nostro Circolo e in altri quartieri della città.

Il Programma:

Una porta aperta sul futuro

giovedì 26 ottobre

ore 17.30

Piazzale XI Maggio

in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in Via G.Garibaldi 93

con la partecipazione di

Federico Eligi, consigliere del presidente della Regione Toscana

Silvia Viviani,

Ass. Lavori pubblici, Urbanistica, Verde del Comune di Livorno

Giovanna Cepparello,

Ass. all’Ambiente, Mobilità del Comune di Livorno

Marzino Macchi, fondatore del

Comitato livornese per la promozione dei valori risorgimentali

Federico Mirabelli, segretario U.C. PD Livorno

Iniziativa aperta a testimonianze ed interventi di comitati, associazioni, cittadinanza.

La salute prima di tutto

venerdì 27 ottobre

ore 17.00

Piazza 2 Giugno

in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in Via G.Garibaldi 93

con la partecipazione di

Marco Niccolai, resp.le Sanità PD Toscana

Francesca Torricelli, Conferenza Donne Democratiche Toscana

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno con delega alla Sanità

Dott. Enrico Bianchi, consigliere comunale PD Livorno

Testimonianze di

Dott. Roberto Costagliola, volontario Comitato di quartiere

Volontarie nelle associazioni del settore socio-sanitario

Coordina Silvia Ghelardi, segretaria di Circolo

Iniziativa aperta a testimonianze ed interventi

di comitati, associazioni, cittadinanza.

Un luogo naturale per integrarsi in sicurezza

sabato 28 ottobre

ore 17.00

Piazza G.Garibaldi

in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà in Via G.Garibaldi 93

con la partecipazione di

Rocco Garufo,

Ass. Commercio, Artigianato e Turismo del Comune di Livorno

Giovani Democratici Livorno

Rita Villani,

portavoce Conferenza Donne Democratiche Livorno

Federico Mirabelli,

Consigliere comunale e Segretario U. Comunale PD Livorno

Iniziativa aperta a testimonianze ed interventi

di comitati, associazioni, cittadinanza.

Domenica 29 ottobre

ore 10-13

RACCOLTA FIRME

La salute prima di tutto

presso banchetto in

via delle Lastre

in caso di maltempo

presso la sede del Circolo in via G.Garibaldi 93

