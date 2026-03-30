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Cronaca

Il Classico accende la notte: al “Niccolini-Palli” cultura, spettacolo e riflessione conquistano il pubblico

Cronaca

30 Marzo 2026

Il Classico accende la notte: al “Niccolini-Palli” cultura, spettacolo e riflessione conquistano il pubblico

Livorno 30 marzo 2026 Il Classico accende la notte: al “Niccolini-Palli” cultura, spettacolo e riflessione conquistano il pubblico

Un’intera serata dedicata alla cultura, capace di unire tradizione e contemporaneità, ha animato l’ISIS “Niccolini-Palli” in occasione della dodicesima edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Dalle 18 alle 22, l’istituto di via E. Rossi ha aperto le porte alla cittadinanza, registrando una partecipazione calorosa e attenta.

A dare il benvenuto è stata la Dirigente Scolastica, dott.ssa Teresa Cini, che ha evidenziato il valore dell’iniziativa come ponte tra scuola e territorio. Fin dalle prime battute, la serata si è distinta per la qualità delle proposte e per l’energia degli studenti e delle studentesse, veri protagonisti dell’evento.

Ad aprire il programma è stato un ex allievo dell’istituto e oggi dottore in Lettere (Italianistica), Niccolò Fallani, che ha presentato il suo saggio “Pasolini e Ragazzi di vita. La purezza impossibile”. Un intervento apprezzato, che ha offerto al pubblico una chiave di lettura attuale dell’opera di Pier Paolo Pasolini, riportando al centro temi come le periferie e le marginalità sociali.

A seguire, gli ambienti della scuola si sono trasformati in un laboratorio culturale diffuso: spettacoli teatrali, letture, performance artistiche e momenti musicali hanno dato voce alla creatività degli studenti, dimostrando come il patrimonio classico possa essere reinterpretato con linguaggi nuovi e coinvolgenti.

Dietro il successo della serata, però, c’è stato un lavoro intenso e appassionato: per un’intera settimana, mattina e pomeriggio, gli studenti hanno “abitato” la scuola, seguiti e guidati dai docenti, dedicandosi con incredibile entusiasmo alla preparazione dei copioni, alla realizzazione delle scenografie e alla cura dei costumi. Un impegno corale che ha trasformato gli spazi scolastici in un vero e proprio cantiere creativo.

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«È stata un’esperienza bellissima e molto intensa – racconta uno degli studenti coinvolti – perché ci siamo sentiti davvero protagonisti. Non solo abbiamo studiato, ma abbiamo costruito qualcosa insieme, mettendo in gioco le nostre idee e la nostra creatività».

La Notte Nazionale del Liceo Classico si è così confermata molto più di un evento scolastico: un’esperienza condivisa, capace di avvicinare il pubblico alla ricchezza del sapere umanistico e di restituire al liceo classico un’immagine viva, dinamica e profondamente attuale.

Una serata che ha lasciato il segno, confermando come il liceo classico non sia soltanto custode della tradizione, ma uno spazio vivo di crescita, dialogo e creatività. A testimoniarlo, più di ogni parola, sono stati gli sguardi attenti del pubblico e l’entusiasmo degli studenti: segni concreti di una cultura che continua a parlare, coinvolgere e costruire futuro.