Il Colorno praticamente gioca da solo, disfatta Lions (71-0)

10 Dicembre 2023

Livorno 11 dicembre 2023 – Il Colorno praticamente gioca da solo, disfatta Lions (71-0)

In questa disciplina sportiva non sussistono sconti: il rispetto per l’avversario viene dimostrato quando, anche a risultato acquisito, si continua a spingere sull’acceleratore. E, quando le squadre più forti hanno concreti obiettivi di classifica, difficilmente si fanno impietosire e sorprendere da realtà di seconda fascia.

Il Colorno cadetto è una splendida realtà della categoria: per i risultati colti sul campo, la squadra parmense sarebbe seconda insieme al Bologna e al Modena. Contro la LundaX Lions Amaranto i padroni di casa hanno ben presto scavato un profondo solco.

Emiliani già al 13’ in vantaggio 26-0, con il bonus-attacco in cassaforte. I locali hanno giocato con raziocinio e concretezza in ogni fase, mettendo in mostra qualità degne della categoria superiore.

I livornesi, pur con pochissimo possesso a disposizione, hanno provato a limitare i danni.

Il risultato conclusivo di 71-0 (47-0 all’intervallo; 11 in tutto le mete siglate) testimonia l’andamento della sfida.

I labronici hanno più volte sfiorato la marcatura della bandiera. Forse, per la volontà messa in vetrina, la compagine labronica avrebbe legittimato la realizzazione della meta.

Mettiamola così: il confrontarsi con un avversario così valido consente ai tanti giovani e giovanissimi massicciamente inseriti in prima squadra negli ultimi mesi di acquisire utili esperienze.

Anche sul ‘Gino Maini’, il coach amaranto Giacomo Bernini ha concesso spazio, nello schieramento iniziale, a quattro giocatori classe 2005 (Nico Bernini, Gabriele Casalini, Nico Quercioli e Cristian Zingoni) e ad un atleta del 2004 (Enzo Diego Carniel).

Al terza centro classe 2003 Giacomo Marchi sono stati addirittura affidati i gradi di capitano. Entrato nel corso del match anche un altro elemento del 2004, il terza linea Lorenzo Pannocchia.

La LundaX Lions Amaranto resta ferma a quota 10 in classifica. È sempre decima (cioè terz’ultima) in graduatoria

COLORNO CADETTO – LUNDAX LIONS AMARANTO 71-0

COLORNO CADETTO:

Cattaneo; Terzi (cap.) (19’ st Agnelli), Mengoni (39’ pt Ceresini), Manfrini (1’ st Paglia), Gorni; Cantoni (13’ st Pacchiani), Modoni; Mey, Cachan, Fusi (19’ st Reverberi), Mordacci, Roldan; Patti (5’ st Bettinelli), Nisica, Castelli (10’ st Squarza). All.: Paolo Bettati.

LUNDAX LIONS AMARANTO:

Magni N.; Carniel (25’ st Zaccagnini F.), Freschi M., Bernini N., Zaccagnini T.; De Libero (16’ st Gregori), Casalini; Marchi (cap.), Pioli (28’ st Chiarugi G.), Vitali L. (22’ st Pannocchia); Quercioli (22’ st Ciandri), Ulbano; Vitali L. (34’ st Togni), Zingoni, Fusco (16’ st Savaglia). All.: Giacomo Bernini.

ARBITRO: Matteo Berra di Mantova.

MARCATORI: nel pt (47-0) 10’ m. Gorni, 5’ m. Manfrini tr. Cantoni, 7’ m. Terzi tr. Cantoni, 13’ m. Nisica tr. Cantoni, 15’ m. Mengoni tr. Cantoni, 20’ m. Mey tr. Cantoni, 30’ m. Nisica tr. Cantoni; nel st 4’ m. Paglia, 18’ m. Mordacci tr. Ceresini, 30’ m. Nisica, 37’ m. Modoni tr. Ceresini.

NOTE:

espulsione temporanea per Zaccagnini T. (28’ st). In classifica 5 punti per il Colorno cadetto, che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (11 mete realizzate) e 0 punti per la LundaX Lions Amaranto, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non si è assicurato il bonus-attacco (nessuna meta realizzata).

